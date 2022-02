Netflix-Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten im Jahr 2022?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484) hat letzte Woche die Geschäftszahlen zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht. Obwohl das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch bei den Gewinnen zugelegt hat, sind die Abonnentenzahlen für die Aktionäre von besonderem Interesse. Das Unternehmen konnte im vierten Quartal 8,3 Millionen neue Kunden gewinnen, etwas weniger als die 8,5 Millionen, die das Management vor drei Monaten erwartet hatte.

Was die Aktie jedoch wirklich abstürzen ließ, war die Prognose fürs erste Quartal von 2,5 Millionen neuen Kunden. Die Analysten der Wall Street hatten für das laufende Quartal mit 6,9 Millionen neuen Mitgliedern gerechnet. Die Aktienkurse fielen aufgrund dieser Nachricht um mehr als 20 %.

Was sollten Anleger angesichts dieses jüngsten Quartalsberichts und der ihn umgebenden Nachrichten mit der Netflix-Aktie anfangen? Ist sie jetzt ein Kauf, ein Verkauf oder ein Halten? Lass uns versuchen, die Antwort zu finden.

Netflix’ Fokus liegt auf dem Kunden

Das Wichtigste, worauf sich die Investoren von Netflix jetzt konzentrieren müssen, ist die Frage, ob der Dienst des Unternehmens bei den Verbrauchern noch immer beliebt ist, vor allem angesichts der fehlenden Abonnenten und des Aktienrückgangs. Wenn Netflix aufhören würde, überzeugende Inhalte zu produzieren, würde ich mir Sorgen machen. Aber mit dem Riesenerfolg von Serien wie Squid Game und Money Heist sowie aktuellen Filmen wie Red Notice und Don’t Look Up scheint es, als würde das Unternehmen die Zuschauer immer noch hervorragend unterhalten. Und im Jahr 2021 hatte Netflix die meisten Emmy- und Oscar-Nominierungen und -Gewinne von allen anderen Studios.

Mit der Verlangsamung des Wachstums haben auch die Konkurrenten zu kämpfen, vor allem Walt Disney und sein Disney+-Service. Das ist kein spezifisches Problem von Netflix. Netflix ist der erste Anbieter im Streaming-Bereich (und hat 222 Millionen Mitglieder) und verfügt daher über ein großes Budget für Inhalte, das es braucht, um weiterhin erfolgreiche Serien und Filme zu veröffentlichen.

Deshalb glaube ich immer noch, dass es das letzte Streaming-Abonnement wäre, das die Verbraucher kündigen würden, wenn sie es müssten. hat Netflix laut Nielsen-Daten einen Anteil von 7 % an der gesamten Fernsehzeit in den USA und damit den höchsten Anteil aller Streaming-Dienste.

Da die Pandemie den normalen Geschäftsverlauf der Unternehmen in allen Wirtschaftszweigen erheblich gestört hat, sind Schwankungen von Quartal zu Quartal zu erwarten. Und es ist immer noch schwierig, Finanzergebnisse vorherzusagen, vor allem weil wir nicht wirklich wissen, welche Veränderungen im Verbraucherverhalten vorübergehend und welche dauerhaft sind. Das Führungsteam von Netflix bekommt das aus erster Hand zu spüren.

Aus Sicht der Kunden ist Netflix immer noch der Platzhirsch mit einem außergewöhnlichen Angebot, das mit der Einführung von Handyspielen noch an Wert gewinnt. Außerdem hat das Management gerade die Preise in den USA und Kanada erhöht, was mich nicht beunruhigt, wenn man bedenkt, wie viel Preissetzungsmacht das Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt hat.

Die Bewertung von Netflix sieht attraktiv aus

Da ich ein Investor mit einem unglaublich langen Zeithorizont bin, verwalte ich mein Portfolio mit der Einstellung, dass alles, was in einem einzelnen Quartal passiert, keinen Einfluss darauf hat, wie ein Unternehmen in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Aber die Wall Street verhält sich nicht so. Und ich kann die Kurzsichtigkeit des Marktes zu meinem Vorteil nutzen.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind die Netflix-Aktien nach der Bekanntgabe der Ergebnisse sofort um mehr als 20 % eingebrochen und das Unternehmen hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 163 Mrd. US-Dollar. Die Aktie wird außerdem mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 32,8 gehandelt – dem niedrigsten Wert seit fast einem Jahrzehnt.

Zugegeben, es handelt sich um ein reiferes Netflix, das wahrscheinlich nicht mehr so schnell wachsen wird wie in den letzten zehn Jahren. Aber das Streaming-Angebot ist international immer noch riesig und Netflix ist führend in der Branche. Meiner Meinung nach bietet sich den Anlegern derzeit ein sehr attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von rund 370 US-Dollar ist die Netflix-Aktie ein echter Kauf.

Der Artikel Netflix-Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten im Jahr 2022? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 26.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Neil Patel besitzt Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2024 $145 Calls auf Walt Disney und Short Januar 2024 $155 Calls auf Walt Disney.

