Netflix-Aktie: Jetzt fallen die Kurse sehr deutlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix ist am Donnerstag um weitere 3% nach unten gerutscht. In den USA ging es sogar noch etwas weiter nach unten. Insofern ist die Aktie aus charttechnischer Sicht inzwischen in einem deutlichen Abwärtstrend angekommen, wenngleich es am Freitag zu einer leichten Gegenbewegung kommt.

Unter dem Strich ging es innerhalb eines Monats um mehr als 10% abwärts. In den zurückliegenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.