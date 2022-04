Netflix-Aktie: Ist der Crash überstanden?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Kaum ein Unternehmen schockte die eigenen Anleger in jüngster Zeit derart heftig wie Netflix. Nachdem der Streaming-Anbieter erstmals seit über zehn Jahren einen Rückgang bei den Nutzerzahlen vermelden musste, stürzte der Aktienkurs in die Tiefe. Ausgehen von rund 320 Euro ging es zuletzt bis auf 177,46 Euro abwärts. Genau dort wurde am Donnerstag der tiefste Stand der letzten vier Jahre… Hier weiterlesen