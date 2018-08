Netflix-Aktie: Immer noch sehr stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix hat am Dienstag minimal nachgegeben. Dennoch präsentiert sich der Wert in einer stabilen Verfassung, denn die Aktie könnte bei 300 Euro einen festen Boden gefunden haben, meinen die Analysten der Charttechnik. Aus charttechnischer Sicht sind die Notierungen noch immer im Aufwärtstrend, womit die Chance besteht, in den kommenden Wochen und Monaten erneut höhere Kurse jenseits des Allzeithochs bei gut 360 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.