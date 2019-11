Netflix Aktie: Her mit der Milliarde!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Mit einer neuen Anleihe von Netflix lassen sich jährlich Zinsen von 4,875% erhalten – so hoch ist jedenfalls der Kupon des Papiers. Die Börse Stuttgart teilt dazu mit, dass diese neue Netflix-Anleihe bis zum Juni 2030 laufen soll. Die Zinszahlungen sollen demnach im halbjährlichen Rhythmus erfolgen, was natürlich für bestimmte Investoren interessant sein kann, die an einem regelmäßigen Einkommen durch Zinsen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



