Netflix Aktie: Gleich mal doppelt abräumen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix hat sich in den letzten Jahren immer deutlicher als ernstzunehmende Produktionsfirma präsentiert. So konnte man bereits 2018 einen Grimme-Preis erhalten, immerhin eine der renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland. Jetzt, zwei Jahre später, darf sich Netflix gleich doppelt freuen.

Kürzlich hat das Grimme-Institut die Preisträger für das Jahr 2020 vorgestellt, die ihren Fernseh-Award im Rahmen der anstehenden Verleihung Ende März überreicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung