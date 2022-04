Netflix-Aktie: Der Gewinn-Albtraum!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Warnzeichen für eine andere Gruppe Der Gewinn-Albtraum bei Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) lässt einige Investoren befürchten, was für andere FAANG-Namen bevorsteht, aber Hightower Advisors' Stephanie Link sieht Warnzeichen für eine andere Gruppe von Aktien. "Ich denke, das ist tatsächlich eine Botschaft für alle Gewinner, die zu Hause bleiben, um vorsichtig zu sein," sagte Link am Mittwoch in CNBC's "Squawk Box." Netflix profitierte von… Hier weiterlesen