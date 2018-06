Netflix Aktie: Gema kassiert künftig mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Wie der Branchenverband Bitkom am Mittwoch bekanntgab, ist es zu einer Einigung in der Frage zu Lizenzvergütungen bei Abo-Diensten gekommen. Anbieter wie Netflix müssen der Verwertungsgesellschaft GEMA demnach künftig 2,5 Prozent der Nettoerlöse eines Dienstes an die GEMA überweisen, mindestens jedoch 20 Cent pro Nutzer. Der Vertrag gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2009, bezieht sich jedoch nicht auf werbefinanzierte Angebote.

Ein Beitrag von Robert Sasse.