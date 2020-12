Netflix Aktie: Expansion in Asien!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) wird seine Ausgaben für Originalinhalte im Jahr 2021 in Asien verdoppeln, da es eine Expansion auf dem überfüllten Streaming-Markt anstrebt, berichtet Bloomberg. Nach der Produktion vielbeachteter Shows wie dem koreanischen Zombie-Thriller “Kingdom” und der Reality-Serie “Indian Matchmaking” will Netflix sein Wachstum in der Region vertiefen, die den schnellsten Anstieg der Abonnentenzahlen verzeichnet hat, sagte Minyoung Kim, Vizepräsident für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



