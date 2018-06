Netflix-Aktie: Es geht wieder nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix war schon in den vergangenen Tagen an dieser Stelle als ausgesprochen starker Wert identifiziert worden. Im Dienstagshandel hat die Aktie erneut knapp 4,0 % zugelegt und damit die etwas schwächere Stimmung an den Finanzmärkten komplett ausgeblendet. Ein gutes Zeichen. Nun sind weiterhin Kurssteigerungen bis zu 400 Euro bzw. darüber auch bis zu 500 Euro möglich, erwarten charttechnische Analysten angesichts des

Ein Beitrag von Frank Holbaum.