Netflix-Aktie: Erholung schneller als erwartet?

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) wird voraussichtlich am 19. Oktober nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Nach einem glanzlosen ersten Halbjahr hat der Streaming-Gigant nach Ansicht eines Analysten von KeyBanc Capital Markets an Dynamik gewonnen.

Der Netflix-Analyst: Justin Patterson hat sein Rating für die Netflix-Aktie auf “Overweight” belassen und das Kursziel von 645 $ auf 670 $ erhöht.

