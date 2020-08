Netflix Aktie: Entscheidung in der neuen Woche?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie vollzog bis Mitte Juli einen steilen Anstieg. Er endete am 13. Juli mit einem neuen Allzeithoch bei 575,37 US-Dollar. Seitdem bestimmen die Bären das Kursgeschehen. Sie haben die Aktie zunächst in einen steilen Abverkauf übergehen lassen. Er hat sich in der letzten Woche deutlich verlangsamt.

Zu verdanken ist diese Entwicklung primär der 50-Tagelinie. Sie verläuft aktuell bei 469,11 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung