Netflix-Aktie: Blutbad!

Was ist da los? Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX)-Aktien erlitten am Mittwoch ein Blutbad. Nach enttäuschenden Quartalsergebnissen und schwachen Prognosen gaben sie innerhalb einer Sitzung um über 35% nach. Einer der größten US-Pensionsfonds, der einen Teil der Aktien des Streaming-Giganten hielt, erlitt bei dem Kurssturz einen massiven Verlust. Das California Public Employees' Retirement System verlor nach dem Kurssturz am Mittwoch rund 695 Millionen… Hier weiterlesen