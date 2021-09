Netflix-Aktie: Bietet kostenlose Inhalte für mobile Nutzer in Kenia an!

Netflix Inc . (NASDAQ:NFLX) gab am Montag bekannt, dass es in Kenia einen kostenlosen Handytarif mit einem begrenzten Angebot an Fernsehsendungen und Filmen einführt, um neue Abonnenten in dem wichtigen afrikanischen Land zu gewinnen.

Der Streaming-Riese sagte, dass der kostenlose Tarif auf Android-Handys verfügbar ist und keine Werbung enthält. Die Zuschauer müssen eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben und bestätigen, dass



