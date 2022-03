Netflix-Aktie: Arbeitet jetzt am Gaming-Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) hat sich bereit erklärt, den Anbieter von Handyspielen Next Games zu übernehmen. Die Aktionäre von Next Games erhalten 2,1 Euro in bar pro Next-Games-Aktie, was einem Eigenkapitalwert von insgesamt 65 Millionen Euro entspricht.

Die Strategie von Next Games besteht darin, Spiele zu entwickeln, die auf beliebten Unterhaltungsinhalten basieren, wie z. B. Stranger Things: Puzzle Tales, ein Puzzle-Rollenspiel (RPG), das



