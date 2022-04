Netflix-Aktie: Anleger dürfen sich freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Aktien von Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) notieren am Montag mit dem gesamten Technologiesektor im Plus. Der Nasdaq Composite ist bei Redaktionsschluss um mehr als 1,5 % gestiegen, während der Dow Industrial Average nur um 0,06 % gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Anleger mehr Wachstumswerte als Substanzwerte kaufen – ein gutes Zeichen für Netflix-Anleger.

Nach Angaben von Benzinga Pro hat die Aktie ...



