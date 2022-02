Netflix-Aktie: 20.000.000 Gründe für einen Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) jetzt kaufen? Das hieße, dass man als Investor ein wenig opportunistisch handeln müsste. Noch immer gilt, dass die Aktie ca. 25 % seit dem 20. Januar eingebüßt hat. Beziehungsweise auch, dass sie seit dem Rekordhoch rund 43 % an Wert verloren hat.

Allerdings gibt es einige Gründe, die für die Netflix-Aktie sprechen können. Neben dem Gesamtmarkt, der Wettbewerbsposition und neuen Märkten wie Videospielen sind es insbesondere Insider und Investoren. Blicken wir jetzt auf 20 Mio. Gründe, die womöglich eine positive, langfristig orientierte Perspektive offenbaren.

Netflix-Aktie: Reed Hastings kauft mit 20 Mio. US-Dollar den Dip

Wie jetzt einige Börsenmedien berichten, hat niemand Geringeres als Co-CEO Reed Hastings den Dip gekauft. Der Top-Manager nutzte die Korrektur und schlug zu einem Aktienkurs zwischen 379 und 393 US-Dollar zu. Für rund 20 Mio. US-Dollar wechselten demnach Aktien den Besitzer. Hastings ist weiterhin einer der größten Investoren, die in die Netflix-Aktie investiert sind. Auch ohne diese Korrektur.

Natürlich sind solche Signale stets ein zweischneidiges Schwert. Da das Milliarden-Vermögen von Reed Hastings allerdings sehr eng mit der Netflix-Aktie verknüpft ist, können wir dieses Zeichen grundsätzlich als positiv werten. Offenbar bleibt der Co-CEO langfristig orientiert vom Potenzial des von ihm geführten Unternehmens überzeugt.

Allerdings ist Hastings nicht der einzige Käufer im Moment. Auch Bill Ackman, zugegebenermaßen ein Outsider als Hedgefonds-Manager, hat zugeschlagen. Für rund 1 Mrd. US-Dollar kaufte der institutionelle Investor Anteilsscheine an dem Streaming-Unternehmen.

Ob man als Investor folgen sollte, das ist natürlich eine andere Frage. Bei der Netflix-Aktie gibt es jedoch weiterhin ein reges Interesse. Allerdings auch einige Fragen, die mittel- bis langfristig zu beantworten sind.

Konkurrenz, Content, Ausrichtung & Co.!

Grundsätzlich ist bei der Netflix-Aktie ein interessanter Dip vorhanden. Wir Fools sind keine Fans davon, ein Quartalszahlenwerk überzubewerten. Zumal auch die allgemeine Tech-Korrektur den Anteilsscheinen einen Dämpfer verpasst haben dürfte. Aber: Es gibt auch strategische Fragezeichen, auf die das Management und insbesondere Reed Hastings eine Antwort finden müssen.

Unter anderem ist es die Diskrepanz aus Content und Mittelabflüssen, die entscheidend ist. Positive Ergebnisse dürften für die Erfolgsgeschichte der Netflix-Aktie zunehmend relevanter sein. Aber auch ein positiver Cashflow. Trotzdem muss man weiterhin in Inhalte investieren, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Oder besser: Um sie auf Distanz zu halten. Walt Disney und Amazon mit Prime Video besitzen durch auch andere Geschäftsmodelle eine stärkere Finanzbasis.

Ob die Netflix-Aktie daher erfolgreich bleibt, dürfte von dem weiteren Wachstum abhängig sein. Einerseits, was die Quantität, das Umsatzwachstum, Nutzer und so weiter angeht. Aber auch die Qualität im Hinblick auf positive Ergebnisse und einen freien Cashflow. Das Beantworten dieser Fragen oder das Erkennen eines wahrscheinliches Szenarios offenbaren einen möglichen Investment-Case. Oder eben nicht.

Der Artikel Netflix-Aktie: 20.000.000 Gründe für einen Kauf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022