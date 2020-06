Netflix: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Per 14.06.2020, 12:35 Uhr wird für die Aktie Netflix am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 418.07 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Telekommunikationsdienste".

Wie Netflix derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Netflix zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Netflix erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 4,82 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,24 Prozent im Branchenvergleich für Netflix bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,74 Prozent im letzten Jahr. Netflix lag 18,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Netflix beträgt das aktuelle KGV 84,63. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 353,7. Netflix ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.