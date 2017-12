Netflix: Auch 2018 ein Star?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Performance des US-Streaming- und Filmeanbieters Netflix (ISIN: US64110L1061) im ausgehenden Börsenjahr war stark. Und unmittelbar vor dem Ende gab die Aktie am Donnerstag noch einmal ordentlich Gas, besetzte mit knapp dreieinhalb Prozent Plus den Spitzenplatz der Kursgewinner an der Nasdaq. Charttechnisch ist das durchaus hilfreich, denn dadurch erhöht sich die Chance, dass die Aktie den aus dem September 2016 stammenden Aufwärtstrend halten kann. Aber ist dieser Kursanstieg auch faktisch bullish, kann das eine Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls und damit eine Einstiegschance sein?

Noch nicht. Dazu müsste Netflix die Folge tiefer liegender Zwischenhochs sprengen, sprich über 198 US-Dollar schließen, besser noch, diese Konsolidierung durch Schlusskurse über 205 US-Dollar glaubwürdig beenden. Und ob es dazu kommt, ist noch völlig offen, denn das gestrige Plus kann sehr gut vor allem auf dem sogenannten Window Dressing der Fonds basieren, den Positions-Adjustierungen zum Jahresultimo. Wie es im Neuen Jahr, ab kommenden Dienstag, weitergeht, steht auf einem ganz anderen Blatt, denn:

Die Konkurrenz ist stark und wird stärker. amazon.com, Disney mit 21st Century Fox und sogar T-Mobile US mischen in Netflix‘ Geschäftsbereich mit bzw. wollen dort einsteigen. Hier weiterhin genug neue Abonnenten zu finden, das Angebot auszubauen und trotzdem weiter schwarze Zahlen zu schreiben, wird nicht so ganz einfach. Ob diese Netflix-Aktie also 2018 ebenso ein „Star“ sein wird, wie sie es im Jahr 2017 war, ist zumindest fraglich. Fraglich genug, um dieses gestrige Plus nicht zu hoch zu hängen und wenn, dann erst nach den obenstehenden, charttechnischen Signalen zu handeln.

