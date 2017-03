Neteven beschleunigt sein internationales Wachstum

Paris (ots/PRNewswire) -Neteven kündigteine neue Webseite, neue Software-Launches, neue Kunden, neueFunktionalitäten und neue Marketplaces an2016 - Ein ereignisreiches JahrNeteven hat mit seiner starken Marketplace-Reichweite, seinemPIM-basierten Auftragsmanagement und seinem erfahrenen Expertenteamdas Vertrauen zahlreicher bedeutender internationaler Markengewonnen: Volcom, Parrot, Desigual, Imaginarium, Benetton, UrbanOutfitters , Mountain Warehouse, Camper, Rip Curl, Bewell Connect, umnur einige zu nennen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/471465/Neteven_Logo.jpg )Um der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein, hat NetevensR&D-Team mit seiner elfjährigen Erfahrung im Marketplace-Vertriebeine Reihe neuer, innovativer Funktionalitäten entwickelt:- Eine neue Version der Marketplace-Management-Plattform: neuesDesign und neue Ergonomie dank der Integration neuer Technologienin die Benutzeroberfläche und den Marketplace-Motor- Amazon Repricer: Neteven hat ein Hochfrequenz-Preisanpassungstoolentwickelt, das auf der Amazon API basiert und Ihre Preise inEchtzeit jenen der Konkurrenz auf allen Amazon-Seiten anpasst.Dieses Tool ist auch für La Redoute, Fnac, und PriceMinisterverfügbar.- Mapping Console: Unternehmen können unkompliziert und problemlosihre Produktdaten den Anforderungen der verschiedenen Marketplacesanpassen, um 100% ihres Sortiments auf allen Seiten und in allenSprachen anzubieten- Multiples Lagermanagement: kompatibel mit FBA , Rakuten Logisticund sämtlichen anderen Lagerstrukturen- Neue Marketplaces: Boulanger, Auchan, MacWay, El Corte Ingles,ePrice, Carrefour, alle Zalando Länder, um nur einige derMarketplaces zu nennen, die in den letzten Monaten zumNeteven-Angebot hinzugefügt wurden2017 - Immer noch internationalerNachdem Neteven 2013 3,6 Millionen Euro hebeln konnte, hat unserTeam seine internationale Strategie beschleunigt. Heute MachenHändler von außerhalb Frankreichs über 40% desUnternehmensportfolios aus. Der Vertrieb erstreckt sich auf über 50Marketplaces und erfolgt über führende europäische Marktplätze wieZalando, Otto, Cdiscount, Fnac, La Redoute, Amazon, Privalia, überUS6amerikanische wie eBay und Amazon und auch chinesischeMarktplätze. Neteven hat die Zusammenarbeit mit Alibaba vor bereitszwei Jahren aufgenommen und zahlreiche erfolgreiche Flagship Storesauf Tmall Global eröffnet.2017 wird sich das Portfolio von Neteven noch erweitern, derVertrieb wird sich auf den südostasiatischen und indischen Marktsowie auf den Nahen Osten ausdehnen."2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Neteven. Unser Team hathervorragende Arbeit geleistet und Netevens Position gestärkt. UnserStrategie, uns ausschließlich auf Marketplace-Kanäle zukonzentrieren, hat sich gelohnt: Immer mehr internationale Markenfassen Fuß im BtoC-E-Commerce, wo Marketplaces eine führende Rollespielen. Dank unserer positiven Finanzvorausschau können wir unsereinternationale Entwicklung noch weiter vorantrieben, um denMarktanforderungen in Bezug auf grenzüberschreitenden Handel gerechtzu werden.", so Greg Zemor, Mitbegründer and C.E.O. von Neteven.Für weiterführende Information besuchen Sie unsere Webseite unterhttp://www.neteven.comPressekontakt:Greg Zemor - Co-founder & C.E.O. - contact@neteven.com -+331-83-64-59-50Original-Content von: Neteven, übermittelt durch news aktuell