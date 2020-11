Netcents Technology: Die Bullen starten einen neuen Anlauf

In der zweiten Hälfte des Augusts fiel die Netcents Technology-Aktie unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Seitdem sind die Bullen darum bemüht, den gleitenden Durchschnitt erneut zu überwinden. Das schien ihnen in der zweiten Oktoberhälfte endlich zu gelingen, denn am 21. Oktober startete ein neuer Anstieg, der in der Spitze bis auf 0,87 Euro vordrang.

Das Hoch vom 26. Oktober hatte aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung