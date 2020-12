Netcents Aktie: Das sieht gut aus!

Netcents Aktie: Am gestrigen Handelstag kam es zum kräftigen Anstieg in Richtung des 0,75er Hochs. Dieses wird gearde überwunden. Somit ist der Weg nun theoretisch bis zum nächsten Widerstand frei. Er ist beim vorherigem Hochpunkt zu finden. Die Rede ist von der 1,20 Euro Marke. Aber so verrückt es klinkt, auch Kurse von 1,80 Euro sind möglich.

Dort ist das Juni-Hoch, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung