Netcents-Aktie: Sowas geht nicht!

Netcents – Handel ausgesetzt!

Unter hohem Volumen kam es am 7. Mai zu starken Abverkäufen, nicht nur an der Frankfurter Börse. So ist die Netcents-Aktie innerhalb kürzester Zeit von etwas über 0,50 EUR auf 0,21 EUR regelrecht abgestürzt. Hintergrund ist ein nicht eingereichter Jahresabschluss für 2020. Hier muss erst einmal abgewartet werden, ob das Unternehmen die geforderten Dokumente überhaupt nachreichen kann.



