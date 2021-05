Netcents-Aktie: Der Horror geht weiter!

Bei der Netcents-Aktie kommt derzeit so ziemlich alles Negative zusammen, was Anleger sich nur irgendwie vorstellen können. Anfang des Monats erlebte der Titel einen heftigen Kurseinbruch, nachdem es an den kanadischen Börsen aufgrund von Verzögerungen beim Jahresabschluss kam. Eine Erholung davon bekamen die Aktionäre bis heute nicht zu Gesicht.

Im Gegenteil, nachdem zahlreiche Kryptowährungen zuletzt einen regelrechten Crash erlebten, beschleunigte sich auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung