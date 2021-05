Netcents-Aktie: Eine Vollkatastrophe!

Die Aktionäre des Kryptozahlungsdienstleisters Netcents mussten am Freitag letzter Woche miterleben, wie die Netcents-Aktie zum Opfer eines wahren Kursmassakers wurde. Der Kurs der Aktie stürzte an der Frankfurter Börse um 57 Prozent auf 0,21 Euro ab. An den kanadischen Börsen wurde der Handel mit der Netcents-Aktie bereits am Freitag eingestellt. Mit dem Kurssturz hat die Aktie von Netcents nahezu den gesamten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung