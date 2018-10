Netanjahu lobt deutsch-israelische Zusammenarbeit

JERUSALEM (dts Nachrichtenagentur) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die deutsch-israelische Zusammenarbeit in der Regierungszeit von Angela Merkel (CDU) gelobt. "Unter ihrer Kanzlerschaft sind die Beziehungen aufgeblüht", sagte Netanjahu am Donnerstag nach einem Gespräch mit Merkel in Jerusalem. Israel gehöre zu den innovativsten Nationen weltweit.

Deutschland sei führend in der Automobilindustrie und Israel sei führend in der Entwicklung des autonomen Fahrens. Deshalb intensiviere man in diesem Bereich die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die siebten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen seien ein Zeichen der engen, partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen, sagte Merkel. Das zeige unter anderem auch die Einführung des Amtes eines Antisemitismusbeauftragten. Zudem sei der Aufbau eines deutsch-israelischen Jugendwerks geplant. Der deutsch-israelische Jugendaustausch sei wichtig, da die Zeitzeugen des Holocausts bald sterben würden, so Merkel.

