Net-Zero Commitment im Rahmen der Science Based Targets initiative / Unternehmensberatung d-fine unterzeichnet

Frankfurt am Main (ots) -Mit der Unterzeichnung des Net-Zero Commitments der Science Based Targets initiative, verfolgt die bereits seit 2019 als klimaneutral zertifizierte Unternehmensberatung d-fine eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie. Gemäß der Net-Zero Kriterien erarbeitete Emissionsreduktionsziele sollen dabei in eine Zukunft des nachhaltigen Wachstums führen.ENDEÜber die Science Based Targets initiative:Die Science Based Targets initiative ist eine Kooperation zwischen dem CDP, dem United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF).Weitere Informationen: www.sciencebasedtargets.orgÜber d-fine:d-fine ist ein europäisches Beratungsunternehmen mit Fokus auf analytische und quantitative Herausforderungen und die Entwicklung nachhaltiger technologischer Lösungen. Die Kombination aus über tausend naturwissenschaftlich geprägten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjähriger Praxiserfahrung ermöglicht passgenaue, effiziente und nachhaltige Umsetzungen für unsere mehr als zweihundert Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen.Weitere Informationen: www.d-fine.comPressekontakt:d-fine GmbHAstrid Döring, Marketing / Knowledge ManagementT +49 69 90737 0astrid.doering@d-fine.deOriginal-Content von: d-fine GmbH, übermittelt durch news aktuell