Net 1 Ueps: So könnte es weitergehen!

Der Kurs der Aktie Net 1 Ueps steht am 27.09.2021, 02:24 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 4.69 USD. Der Titel wird der Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Net 1 Ueps nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Net 1 Ueps erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 35,28 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,25 Prozent im Branchenvergleich für Net 1 Ueps bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 30,14 Prozent im letzten Jahr. Net 1 Ueps lag 13,4 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Net 1 Ueps führt bei einem Niveau von 42,55 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,96 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Net 1 Ueps-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Net 1 Ueps vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (7 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 49,25 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,69 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Net 1 Ueps eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Net 1 Ueps?

Wie wird sich Net 1 Ueps nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Net 1 Ueps Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Net 1 Ueps Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken