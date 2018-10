NetSuite, Anbieter für Cloud-ERP-Lösungen, unterstützt Firmen bei Wachstum und Skalierung

NetSuite verstärkt sein Engagement in Deutschland mit erweitertemTeam und Lösungen, die speziell für den deutschen Markt angepasstsindFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Oracle NetSuiteunterstützt Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind die Vorteileder Cloud zu nutzen, um zu wachsen, zu skalieren und aufVeränderungen zu reagieren. Dazu hat das Unternehmen bekanntgegeben,dass das deutsche Team vergrößert wurde und neue, an den deutschenMarkt angepasste, Produkt-Funktionalitäten zur Verfügung stehen.NetSuite bietet Unternehmen eine Reihe an cloud-basiertenBusiness-Lösungen, die Unternehmen helfen, zu wachsen und zuskalieren. Mit neuen Zertifizierungen (darunter IDW PS 880) undLösungen für den deutschen Markt (z.B. spezifische Reporting-Tools)unterstützt NetSuite Unternehmen jeglicher Größe dabei,Unternehmensabläufe zu standardisieren, weltweiteCompliance-Anforderungen zu erfüllen und länderübergreifendEchtzeit-Trackings zu erstellen. Zu den Kunden von NetSuite zählenbereits mehr als 139 Firmen mit Hauptsitz in Deutschland sowie 900Unternehmen, deren Tochtergesellschaften in Deutschland vertretensind.Deutsche Unternehmen beginnen damit, ihre traditionellenTechnologie-Plattformen zu überdenken, um dem zunehmenden Wettbewerb,neuen Kundenerwartungen und den sich ständig ändernden gesetzlichenVorschriften gerecht zu werden. Nach Angaben des 2018 KPMG CloudMonitor (https://hub.kpmg.de/cloud-monitor-2018) haben 2017 bereits66 Prozent der Unternehmen in Deutschland Cloud Computing-Lösungengenutzt. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, die neuestenEntwicklungen im Bereich Cloud Computing einzusetzen - und um denaufstrebenden Mittelstand zu fördern - verstärkt NetSuite jetzt seinePräsenz im deutschen Markt."Der deutsche ERP-Markt ist stark fragmentiert und das Interessean Cloud-Lösungen steigt. Daher möchten wir eine Alternative zutraditionellen Legacy-Systemen bieten, die Unternehmen dabei hilft,sowohl lokal, als auch international zu wachsen," sagt Nicky Tozer,EMEA VP, Oracle NetSuite. "Mit dem aktuellen Release von NetSuiteOneWorld bieten wir eine Komplettlösung für den deutschen Markt an,die in Bezug auf Sprache, Währung und Steuervorschriften entsprechendangepasst ist und auch deutsche Support-Teams umfasst."Die neuen an den deutschen Markt angepassten NetSuite Lösungenermöglichen es Unternehmen oder Tochterfirmen von internationalenFirmen, schnell und einfach auf eine Reihe an integriertenBusiness-Anwendungen zuzugreifen, um das Unternehmenswachstum zufördern, Kosten zu reduzieren und die Vorteile des Cloud-Computing zunutzen.In der aktuellen Version von NetSuite OneWorld hat NetSuite diefolgenden Zertifizierung-Standards und Features für den deutschenMarkt erhalten:Landesspezifische Auditing-Standards und -Prozesse:- der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB),- der deutschen Abgabenordnung (AO),- des Handelsgesetzbuchs (HGB)- sowie den Grundsätzen des Datenzugriffs und der Überprüfbarkeit vondigitalen Aufzeichnungen, die für steuerpflichtige Unternehmen mitHauptsitz in Deutschland erforderlich sind, zu agieren.- IDW PS 880 und GoBD (GDPdU) Zertifizierung über Audicon:- Ermöglicht es Kunden nach Standards- Storno: Aktualisierung der Transaktionsnummerierung mitNotizfeldern, um die Einhaltung der Audit-Compliance zugewährleisten, da diese Felder bei Audits prüfbar sein müssen.- Umsatzsteuer auf Basis der Umsatzrealisierung: Unterstützung fürDeutschland-spezifische Prozesse, die es Unternehmen ermöglichen,Einnahmen flexibel zu erfassen und die Mehrwertsteuer korrekt zuverbuchen.Verbesserungen im Bank- und Cash-Management:- Nachnahmezahlungen und der Import von Bankdateien (ISO20022 MXCAMT053.001.01, BAI2): Ermöglicht Kunden eine bessere Kontrolleüber Kontostände, indem Verbindlichkeiten zu dem Zeitpunkt, zu demsie auf dem Kontoauszug ausgeglichen werden, erkannt werden.- Automatisiertes Cash-Management: Ermöglicht Nutzern, Zahlungen vonKontoauszügen zu automatisieren und diese auf offeneDebitorenbuchungen anzuwenden.Verbesserungen im Bereich Reportings:- Periodenabschluss-Journal: Ermöglicht Kunden die automatischeErstellung von Periodenabschluss-Journalen, um die Konsolidierungvon Tochterfirmen am Ende einer Periode zu erfassen, sowie vonGewinn- und Verlustrechnungen (P&L) am Ende eines Finanzjahres,einschließlich CTA.- Länderspezifische Reportings: Kunden erhalten ein für den deutschenMarkt erforderliches Reporting für vorgegebene Finanzberichte, wieGewinn- und Verlustrechnung und Bilanzen, SUSA, OPOS, DATEV,Kontenblatt, Z4, Z5a etc.- Berichterstattung über das Anlagevermögen: Bietet KundenAnlagengitter sowie länderspezifische Abschreibungsmethoden, um diekorrekte Verarbeitung von Vermögenswerten zu ermöglichen. Zudemwird ein Überblick über die Entwicklung von einzelnenBilanzpositionen dieser Vermögenswerte gegeben.- E-Filing EC-Umsatzliste: Bietet Kunden Details über Verkaufs- undTransfer-Transaktionen von Waren und Dienstleistungen fürmehrwertsteuerpflichtige Unternehmen in den EU-Ländern, um denRegulierungen zu entsprechen."Innerhalb der vergangenen 15 Monate haben wir unser Sales-Team inDeutschland fortlaufend ausgebaut. Derzeit haben wir drei Büros, dieKundenservice, Sales, Marketing sowie Dienstleistungen abdecken",sagt Hartmut Hamann, Head of Sales in Deutschland bei OracleNetSuite. "Um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden,sind wir aktuell dabei, weitere Channel-Partner sowieSystemintegratoren an Bord zu holen." Zur Ankündigung der Expansionim deutschen Markt findet am 16. Oktober ein exklusives Event inFrankfurt am Main statt.Mit Kunden in 203 Ländern auf der ganzen Welt ist NetSuite diebewährte Lösung im Bereich Cloud-Finanzen / Enterprise ResourcePlanning (ERP) für Unternehmen und Organisationen, die internationaltätig sind und ihr Geschäft international ausweiten wollen.Über Oracle NetSuiteSeit über 20 Jahren hilft Oracle NetSuite Unternehmen dabei, zuwachsen, zu skalieren und auf Veränderungen zu reagieren. NetSuitebietet dazu eine Reihe cloud-basierter Applikationen für die BereicheFinancials / Enterprise Resource Planning (ERP), HR, ProfessionalServices Automation und Omnichannel Commerce. Die Lösung werden vonmehr als 15.000 Kunden in 203 Ländern und abhängigen Gebietengenutzt.Weiterführende Informationen zu Oracle NetSuite unter:http://www.netsuite.com.Folgen Sie NetSuite's Cloud blog (http://www.netsuiteblogs.com/),der Facebook (https://www.facebook.com/NetSuiteEMEA)-Seite und dem@NetSuiteEMEA Twitter (https://twitter.com/netsuiteemea)-Account füraktuelle Updates.Über Oracle Die Oracle Cloud bietet von Rechenzentren in Amerika,Europa und Asien aus komplette SaaS Application Suites für ERP, HCMund CX sowie eine führende Database-Platform as a Service (PaaS) undInfrastructure as a Service (IaaS) an.Markenzeichen Oracle and Java sind eingetragene Handelsmarken vonOracle und/oder Tochtergesellschaften.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/769843/Sales_Director_Germany_Oracle_NetSuite_Hartmut_Hamann.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/640624/Oracle_NetSuite_Logo.jpgPressekontakt:Burson Marsteller GmbHMarion ten Haaf / Elisabeth StrobelTel.: 0173 6501 617 / 0173 5103 158Marion.tenHaaf@bm.com / Elisabeth.Strobel@bm.comOriginal-Content von: Oracle NetSuite, übermittelt durch news aktuell