NetMotion liefert weltweit erste Operational-Intelligence-Plattform für Unternehmensmobilität

Seattle, USA (ots) - NetMotion Software, ein führender Anbietervon Mobile Performance und Operational Intelligence-Lösungen, hatheute die weltweit erste Operational-Intelligence-Plattformangekündigt, die speziell für die Unternehmensmobilität entwickeltwurde. Die Software-Plattform von NetMotion liefert Unternehmenbeispiellose Sichtbarkeit und Kontrolle ihrer mobilenImplementierungen mithilfe von zuvor ungenutzten Informationen aufMobilgeräten. Die Software stärkt die IT, indem sieMobilitätsprobleme automatisch löst, die Leistung derMobiltechnologie verbessert, für Sicherheit und Compliance sorgt undDatennutzung und Kosten in jedem beliebigen Netzwerk kontrolliert."Die Branchentrends sind eindeutig: Mitarbeiter benutzen vieleGeräte, verbringen mehr Zeit außerhalb der Firewall des Unternehmensund greifen auf Echtzeit-Anwendungen in Netzwerken zu, über die dieUnternehmen keine Kontrolle und keinen Einblick haben", sagteChristopher Kenessey, CEO, NetMotion Software. "Bis jetzt war esUnternehmen nicht möglich, in Echtzeit auf den Systemzustand ihrermobilen Anwendungen zuzugreifen. Unsere Software-Plattform zeigtEchtzeit-Daten eindeutig an und macht es mithilfe unsererRichtlinienfunktionen möglich, Erkenntnisse in Aktionen umzusetzen,die Mobilitätsprobleme lösen und die Leistung und Sicherheit ihrerArbeitskräfte verbessern. Vor der Einführung unserer Plattformexistierte ein solches Maß an Sichtbarkeit und Kontrolle nicht."Die Software von NetMotion sammelt Echtzeitdaten und -analytiküber mobile Mitarbeiter, Wi-Fi und Mobilfunknetze, Anwendungen undGeräte. Sie bietet dadurch einen umfassenden Überblick über diegesamte Mobiltechnologie und ermöglicht eine fein abgestufteKontrolle. Die Software kann Anwendungs-, Geräte- undNetzwerkkonfigurationen in jedem Netzwerk dynamisch ändern, um dieNutzererfahrung, Anwendungspriorität, Sicherheits-Compliance,Datennutzung und vieles mehr zu kontrollieren. NetMotion verwandeltGeräte in "Datensensoren", die Daten sammeln und korrelieren, um dieUmgebung, in der sie sich befinden, zu verstehen und dynamisch aufVeränderungen reagieren sowie die Qualität der Benutzererfahrungsicherstellen zu können.Die Operational-Intelligence-Platform von NetMotion erkennt undlöst eine Vielzahl von Herausforderungen, vor denen IT-Teams, die fürdie Verwaltung mobiler Mitarbeiter verantwortlich sind, heute stehen.Dazu gehört auch die Frage, wie:- Performance-Probleme zwischen Geräten, Anwendungen, Netzwerkenund Standorten außerhalb der Unternehmens-Firewall erkannt undautomatisch gelöst werden.- die Verfügbarkeit und der Datendurchsatz des mobilen Netzwerksüberwacht und der Datenverkehr geschäftskritischer Anwendungenpriorisiert werden kann.- die Nutzung des Mobilfunknetzes und die Kenntnis darüber, welcheNutzer und Anwendungen Daten verbrauchen, sowie durch dieDurchsetzung von Zugangsbeschränkungen zur Reduzierung vonKosten z.B. durch Vermeidung von teuren Überschreitungen derDatenvolumina, kontrolliert werden kann.- Sicherheitsrisiken und Anomalien erkannt werden und wie mithilfevon Durchsetzungsmaßnahmen und Kontrolle auf granularer Ebeneauf Bedrohungen und Datenverstöße reagiert werden soll.- die Abwicklung von Help-Desk-Anfragen durch automatisiertesTroubleshooting beschleunigt werden kann, um diedurchschnittliche Reparaturzeit zu reduzieren.Mit der Operational-Intelligence-Plattform von NetMotion könnenNutzer Daten in Dashboards visualisieren. Dazu gehören:- Performance: Robuste Sichtbarkeit des Gesamtzustands der mobilenImplementierung. Überwachung der gesamten mobilen Konnektivitätund Erkennung von Problemen, die mobile Nutzer beim Einsatz vonMobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerken hatten.- Bedrohungsabwehr: Ansicht eines Echtzeit-Schnappschusses desNetzwerkverkehrs auf Mobilgeräten, einschließlich der Ursprungs-und Zielländer, -staaten, -städte, IP-Adressen und -domains.Erkennung kompromittierter Geräte, die Unternehmensdatenexfiltrieren, Erkennung von Nutzern ungeschützterWi-Fi-Netzwerke und von Nutzern, die Daten gefährden, da siekeine VPN verwenden.- Kostenkontrolle: Bestimmung gering oder stark genutzterDatenpläne zur Kostenkontrolle des Mobilfunkplans. Bewertung desDatenvolumens nach Anwendung, Gerät oder Nutzer. Verifizierungder Kapitalrendite für NetMotion-Produkte über ein Dashboard,das vermiedene Störungen und Sicherheitsbedrohungen, eingesparteProduktivitätszeit, behobene Anwendungs- und Netzwerkproblemesowie Verringerungen der Netzwerkdatennutzung quantifiziert.Für weiterführende Informationen finden Sie unter:www.netmotionsoftware.com.