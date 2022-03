NetFlowCoin führt technologische Lösungen jenseits des Web 3.0 ein

San Jose, Kalifornien, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/)ist ein voll funktionsfähiges, sicheres und dezentrales Netzwerk, das als Puffer zwischen seinen Nutzern und dem zentralisierten Internet fungiert. Möglich wird dies durch die Kombination der Blockchain-Technologie mit einem softwaredefinierten Netzwerk.NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/) widmet sich dem Aufbau der Grundlage des Web 3.0, einer integrativen Ökologie, von der alle Teilnehmer des Netzwerks profitieren. NFC wird sein Börsendebüt und den öffentlichen Start des Mainnet am 22. März als ein großes geplantes Projekt ankündigen.Mit den Ankündigungen werden NFC-Nutzer in der Lage sein, im NFC-Ökosystem zu navigieren und auf alle Arten von Medieninhalten zuzugreifen, die von Minern freigegeben werden, sowie auf DAPPS zuzugreifen, die über das NFC-Netzwerk gehostet werden.Das Netzwerk von NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/) basiert auf der SDVN-Technologie, die als virtuelles P2P-Netzwerk oberhalb der physischen Internet-Infrastruktur agiert und militärische Verschlüsselung einsetzt, so dass die Nutzer die vollständige Kontrolle darüber haben, wie ihre Daten gespeichert, eingesehen und weitergegeben werden.Mit einer Knotenbasis von über 3,6 Mio. potenziellen NFC-Minern ist das Netzwerk auf dem besten Weg, eine der weltweit dezentralsten und skalierbarsten Blockchains der Branche zu werden.Innerhalb des NFC-Netzes können Miner durch Traffic- und Bandbreiten-Mining oder als Zeugen-Knotenpunkte Belohnungen verdienen.NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/) ist mehr als nur eine digitale Währung, sondern ein digitales Ökosystem, das es den Nutzern ermöglicht, On-Chain-Güter im Gegenzug für Off-Chain-Dienste zu erwerben.Das Netzwerk ist dezentralisiert und nachhaltig, da Programme und Daten über globale Knotenpunkte hinweg aufgeteilt und gespeichert werden. Darüber hinaus können Benutzer problemlos zwischen beliebigen Anwendungen wechseln und dabei ihre eindeutige Identität und ihre Daten beibehalten.Im Rahmen des NFC-Wirtschaftsmodells wurde ein Doppelmünzen-Mechanismus geschaffen, der sicherstellt, dass der Preis von Waren und Dienstleistungen nicht von der Inflation der NFC-Münze beeinflusst wird. NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/) ist die native Münze. Allerdings müssen die Nutzer NFCs in FULs (eine an den US-Dollar gekoppelte Münze) umtauschen, wenn sie etwas über das Netzwerk kaufen wollen.Der Massenhype um das Web 3.0 hat dazu geführt, dass es stärker angenommen wird als zuvor. Mit immer mehr Blockchains werden tragfähige Plattformen geschaffen, die die nächste Ära der Internetnutzung unterstützen. NetFlowCoin (https://www.netflowcoin.io/) hat sich zum Ziel gesetzt, an der Spitze der Web-3-Transformation zu stehen, die eine neue Art der Datenübertragung zwischen Nutzern durch die Blockchain- und Kryptoindustrie prägen wird.Erforschen Sie die Zukunft eines wirklich privaten Netzwerk-Ökosystems mit NetFlowCoin.Pressekontakt:NetFlowCoinFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1765553/image_1.jpgOriginal-Content von: NetFlowCoin, übermittelt durch news aktuell