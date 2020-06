NetEase: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "NetEase ADR":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert NetEase per 14.06.2020, 02:00 Uhr bei 409.48 USD. NetEase zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben NetEase nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der NetEase-RSI ist mit einer Ausprägung von 53,29 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 38,14, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: NetEase erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für NetEase aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (6 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (440,8 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,65 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 409,48 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. NetEase erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei NetEase in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 3 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".