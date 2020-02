NetEase: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der NetEase-Kurs wird am 15.02.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 354.94 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir NetEase auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: NetEase erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NetEase vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (340 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -4,13 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 354,64 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. NetEase erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von NetEase investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,75 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 1,95 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,09 liegt NetEase unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 379,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.