NetDragon unterstützt die Bildungsbranche in Afrika mit führender Technologie

Abuja, Nigeria (ots/PRNewswire) - Eine zehnköpfige Delegation,einschließlich des Managementteams von NetDragon Websoft Inc.(NetDragon) unter der Leitung des Gründers und Vorsitzenden LiuDejian sowie Produktdesignern und Technikern, besuchte vom 13. bis18. August 2018 Nigeria und Kenia. Die Delegation führte mehrereVeranstaltungen durch, in deren Rahmen sie das lokale Bildungsumfelduntersuchte und Austauschmöglichkeiten für lokale Pädagogen bot.Damit sollte die Nutzung der innovativen Internet-Technologien vonNetDragon verbessert und die Entwicklung einer intelligentenBildungsindustrie und des Ökosystems in den beiden Ländernunterstützt werden.An den Veranstaltungen nahmen der nigerianische Vizepräsident YemiOsinbajo, der Staatsminister für Bildung Anthony Gozie Onwuka und derKommunikationsminister Abdur-Raheem Adebayo Shittu sowie derKabinettssekretär des kenianischen ICT-Ministeriums, Joe WakabaMucheru und der Kabinettssekretär des Bildungsministeriums, AminaChawahir Mohamed, sowie der Vizepräsident und Geschäftsführer vonNetDragon, Dr. Leung Lim Kin Simon, Geschäftsführer Zheng Hui und derleitende Geschäftsführer Dr. Xiong Li teil. Während des Besuchs wurdeder Vorsitzende Liu zum Botschafter der nigerianischen SDGs(Sustainable Development Goals) ernannt. NetDragon und dienigerianische Regierung starteten gemeinsam die Initiative fürdigitale Bildung in Afrika (IDEA).Vor dem Besuch des Unternehmens in Nigeria waren hoheRegierungsbeamte aus Nigeria in China zu Gast. Während der Tourunterzeichneten die Beamten ein Memorandum of Understanding (MoU) mitNetDragon, nachdem sie die von ihrer Tochtergesellschaft Elernityentwickelten Bildungsprodukte und -lösungen vorgestellt undvorgeführt hatten. Die Details des MoU beinhalteten Lösungen zurBereitstellung von Kernelementen der digitalen Bildung, die VR-, AR-und AI-Technologien kombinieren. Damit ergreifen beide Parteienbereits vier Monate nach der Unterzeichnung des MoU Maßnahmen zudessen Umsetzung; wobei die Ankündigung der Partnerschaft mit dergemeinsamen Einführung von IDEA mit der nigerianischen Regierung denersten großen Schritt darstellt.Herr Liu sagte: "Die Herausforderung unausgewogenerBildungsressourcen, mit denen die Welt konfrontiert ist, spiegeltsich in den Investitionen in Hardware und der Bereitstellung vonweichen Ressourcen wider. Das IDEA-Konzept, das von NetDragon und dernigerianischen Regierung gemeinsam entwickelt wurde, zielt darauf ab,dass Schüler in ganz Afrika von der Weisheit eines chinesischenInternetunternehmens profitieren können und gleichzeitig mehr Kinderneine technologiegestützte Ausbildung ermöglicht wird."Als wichtiger Teil von IDEA wird NetDragon eine nationalePlattform für den öffentlichen Dienst mit Bildungsressourcen, einenationale Netzwerkplattform für die Lehrerschaft, eine nationalePlattform für die Ausbildung digitaler Talente und ein nationalesZentrum für zukünftige Bildungserfahrungen aufbauen, die alle daraufabzielen, Nigeria beim Aufbau eines qualitativ hochwertigenBildungssystems zu unterstützen. Die Bemühungen werden sich auf dieGrundschulbildung, das lebenslange Lernen und die Zukunft der Bildungkonzentrieren.Der CEO von NetDragon, Xiong Li, wies darauf hin, dass die neuenPlattformen und das Zentrum "eine Balance im Bildungsbereich fördern,indem sie die langjährige Erfahrung des Unternehmens in Bildung undInnovation, überlegene Internet-Technologien und ein offenesökologisches Lehrmodell mit maßgeschneiderten Bildungsressourcenintegrieren". Er fügte hinzu: "NetDragon hält sich an dieNachhaltigkeits- und Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, umdigitale Inklusion, qualitativ hochwertige Bildung und lebenslangesLernen für alle zu fördern".Neben der Unterstützung des nigerianischen Bildungssystemsunterzeichnete NetDragon eine Kooperationsvereinbarung mit dernigerianischen Regierung zum Bau intelligenter Klassenzimmer, der am14. August die Eröffnungsfeier des N-Power Junior Smart ClassroomProjects in Nigeria vorausging. Als Teil seiner Bemühungen, NigeriaZugang zu seinen Bildungsplattformen und -ressourcen sowie zu einemseiner wichtigsten Produkte, Edmodo, zu verschaffen, plant NetDragoneine Spende für das Smart Classroom Building Project in NigeriasHauptstadt Abuja.Das N-Power Junior Smart Classroom Project, das vom NationalSocial Investment Office Nigerias geleitet wird, hat sich zum Zielgesetzt, die wissenschaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten derSchülerinnen und Schüler in den Bereichen Programmierung,Computergrafik und computergestütztes Design, Anwendungen in derRobotik sowie Netzwerk- und Grundlagentechnik zu verbessern. Das vonNetDragon gestiftete intelligente Klassenzimmer soll mit deninteraktiven Displays von Promethean, 101 PADs und VR-Headsets sowieweiteren Komponenten einer integrierten intelligentenKlassenraumlösung ausgestattet werden.Nach dem Besuch in Nigeria reiste die Delegation zur zweitenStation ihres Afrika-Aufenthalts nach Kenia, wo das Unternehmen eineVereinbarung mit der kenianischen Regierung unterzeichnen wird, umgemeinsam das Bildungssystem des Landes zu verbessern. Das MoUmarkiert einen Meilenstein für die Expansion von NetDragon in denafrikanischen Bildungsmarkt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/731545/NetDragon.jpgPressekontakt:Xinyuan Jin+86-134-6656-9507jinxinyuan@nd.com.cnOriginal-Content von: NetDragon, übermittelt durch news aktuell