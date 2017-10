NetCurrency.com startet mit Neco die weltweit erste digitale Währung für den globalen Devisenmarkt

Hongkong (ots/PRNewswire) - NetCurrency.com, einStartup-Unternehmen aus der Fintech-Branche mit Sitz in Hongkong,kündigt die Ausgabe einer Betaversion der weltweit ersten digitalenWährung unter dem Namen Neco für den globalen Devisenhandel undglobale Vermögensverwaltungen, ein Markt mit einem täglichenHandelsvolumen von 5 Billionen US-Dollar, an.Bei Net Currency (Neco oder NTC) handelt es sich um eingeo-politisches, neutrales Währungssystem mit einem digitalenWährungsportfolio, das sich fundamental von Kryptowährungen odervirtuellen Währungen, wie etwa Bitcoin, unterscheidet. Net Currencywird nicht von irgendeiner Zentralbank ausgegeben oder durchComputeralgorithmen erzeugt, sondern wird von einer Gemeinschaft vonAnwendern ausgegeben und gestützt und besteht aus einem Spektrum anihr unterliegenden Weltleitwährungen, deren jeweiligen prozentualenAnteil die Mitglieder vereinbaren.Net Currency bringt die Legitimität, Stabilität und Liquidität derWeltleitwährungen zusammen, wobei die Geschwindigkeit, die Vernetzungund die Innovationskraft des sich weiterentwickelnden Internetsgenutzt wird. Der eingebaute Gleichgewichtsmechanismus von NetCurrency ermöglicht es den Anwendergemeinschaften, das Risiko vonWährungsschwankungen zu reduzieren und Währungsspekulationenabzuwehren."Durch die Einführung des Modells einer Peer-to-Peer-Community unddes Konzepts eines Währungskorbs, die von unserer patentrechtlichgeschützten Redstar-Block-Chain-Technik unterstützt werden, die dieschnellsten Reaktionszeiten, wie sie für Finanztransaktionen inEchtzeit benötigt werden, bietet, führt Neco mit Effizienz, Fairnessund einem vollständigen Angebot für die globalen Devisenmärkte undglobale Vermögensverwaltungen ein neues Zeitalter an", sagte Tong Li,Gründer und CEO von NetCurrency.com."Neco ist viel mehr als eine digitale Währung, es ist das Angeboteines kooperativen globalen Fintech-Standards, der wie Visa von jederFinanzinstitution, Bank oder Gemeinschaft, egal wo auf der Welt,genutzt werden kann. Wir beabsichtigen, die Währung alsOpen-Source-Projekt weiterzuentwickeln", sagte Tong.Tong ist ein am MIT ausgebildeter Technologieunternehmer, der vorder Übernahme durch die Bank of America für Merrill Lynch in New Yorkan quantitativen Handelssystemen gearbeitet hat. Tong ist zudem derGründer von zwei weiteren führenden Fintech-Unternehmen in China:Yoopay.cn, Chinas größte Online-Handelsplattform für Veranstaltungen,und LanhuHealth.com, die erste Suchmaschine für Krankenversicherungenin China.NetCurrency.com lässt das System derzeit gemeinsam mit Partner,die den Start unterstützen, darunter Banken und Finanzinstitutionen,Beta-Tests durchlaufen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es dieweltweit erste Charge von Neco im Januar 2018 ausgeben kann.Pressekontakt:Abby Du+86-010-85999418info@netcurrency.comOriginal-Content von: NetCurrency.com, übermittelt durch news aktuell