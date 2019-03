NetComm bringt neuen industriellen IoT-Router zur Unterstützung von Applikationen mit mittlerer Bandbreite auf den Markt

Finanztrends Video zu



Sydney (ots/PRNewswire) -Die Einführung von IIoT-Konnektivität über mittlere Bandbreitemithilfe des NTC-220, der Geschwindigkeiten in der Größenordnungeiniger Mbps bietet, wird eine schnellere Umsetzung vonIIoT-Applikationen auf dem Markt ermöglichen.Darüber hinaus wird die Nutzung der weit verbreiteten LTEKategorie 1-Technologie im Router auch eine nahezu omnipräsenteNetzabdeckung sicherstellen, was einen stärkeren IIot-Einsatzfördert.Durch die mittlere Bandbreitenkapazität, die vom NTC-220 zurVerfügung gestellt wird, können Maschinen die Daten schneller überdas Netzwerk senden, während gleichzeitig auch ein optimierterBatterielebenszyklus sichergestellt wird. Auf diese Weise wird diePerformance-Lebensdauer des Produkts gesteigert.Die schnell wachsende Zahl von Applikationen, die im IIoT-Raumeingesetzt werden, bedeutet auch eine höhere Zahl von Anforderungenbezüglich Konnektivität für die Endnutzer. Infolgedessen ist esnotwendig, dass eine breitere Palette von Geräten zur Verfügungsteht.Dieser Bedarf wird nun erfüllt, denn die Ergänzung des NTC-220 zumIIoT-Portfolio von NetComm bedeutet, dass NetComm nunmehrIIoT-Lösungen anbietet, die NB-IoT-Applikationen mit niedrigerBandbreite abdecken - durchgängig über LTE Kategorie-1 bis hin zuApplikationen mit höherer Bandbreite, die die zusätzliche Kapazitätder LTE Kategorie-6 benötigen.Das Linux-basierte NetComm Betriebssystem (OS) für den NTC-220bietet Lösungsarchitekten und Systemintegratoren außerdem dieMöglichkeit, ihre eigenen Applikationen unter Verwendung des SoftwareDevelopment Kit (SDK) von NetComm zu erstellen, während der NTC-220dank eingebautem GPS Assets in Bewegung von überall nachverfolgenkann.Els Baert, Leiterin für Marketing und Kommunikation bei NetComm,sagte:"Wir bei NetComm sind sehr stolz darauf, unsereIIoT-Produktpalette mit der Einführung des NTC-220 zu erweitern.Dieser Router sorgt für erstklassige zuverlässige Konnektivität undbietet eine zusätzliche mittlere Bandbreitenebene, um ein großesSpektrum von Applikationen zu unterstützen.""Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen mittlerweile wirklichdie signifikanten Produktivitätsgewinne, die möglich werden, wenn siedie Chance der IIoT-Applikationen ergreifen. Gartner prognostiziert,dass der weltweite IIoT-Markt bis zum Jahr 2021 rund 123 MilliardenUSD ausmachen wird.""Im Rahmen unserer langjährigen und etablierten Erfolgsbilanz imBereich IIot mit der Bereitstellung hochwertiger Produkte wird derNTC-220 die Konnektivität quer über den gesamten, rasant wachsendenSektor ermöglichen - von Verkaufsautomaten über Sicherheitskamerasbis hin zu Agrarsensoren und noch vieles mehr."Informationen zu NetCommNetComm (ASX: NTC) ist ein internationales Unternehmen zurEntwicklung von Lösungen, die die Lücke zwischen Glasfaser undZuhause, Gerät oder Maschine schließen. In einer Welt, in der dasvernetzte Leben für jeden von Bedeutung ist, werden Lösungen fürfestes Drahtlosbreitband, drahtloses M2M/industrielles IoT undGlasfaser bis zur Verteilstelle (FTTdp) speziell konzipiert, um fürEinsätze mit besonderen Herausforderungen geeignet zu sein. Wir beiNetComm sind uns dessen bewusst, dass einzelne Lösungen nicht füralle Situationen geeignet sind. Jeder Betreiber, Carrier und jedesUnternehmen ist anders, und deshalb richten wir die passende VDSL-,Gfast-, 4G- und 5G-Lösung ein, um weltweit die spezifischenAnforderungen an das Netzwerk, den Markt und die geographischenBedingungen zu erfüllen. Das 1982 gegründete Unternehmen NetComm istein international renommierter Wegbereiter für innovative undweltweit beispiellose Daten- und Kommunikationstechnologien.www.netcommwireless.comMedienmaterial:https://www.dropbox.com/s/c95ybbugyigj2pi/NTC-220_SideAngle_6-WayTeminalBlock_Off.png?dl=0https://www.dropbox.com/s/brzf5bsec4vhygt/NTC-220_SideAngle_Antennas_6-WayTeminalBlock_On.png?dl=0Pressekontakt:Tony BrownLeiter für Corporate Affairs, NetCommE-Mail:tony.brown@netcommwireless.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/836151/NetComm_Industrial_Internet_of_Things.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/737282/NetComm_Logo.jpgOriginal-Content von: NetComm Wireless, übermittelt durch news aktuell