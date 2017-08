NetComm Wireless und Openreach führt die weltweit erste über Rückleistung betriebene Gfast DPU vor

Weitere Suchergebnisse zu "Zertifikat":

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC) undOpenreach (ein hundertprozentiger und unabhängiger Bereich der BTGroup) haben erfolgreich die weltweit erste aufFibre-to-the-Distribution-Point (FTTdp) basierendeGfast-Demonstration durchgeführt, die mithilfe eines überRückleistung betriebenen Gfast-Verteilungspunkts (Distribution PointUnit, DPU), der von NetComm Wireless konstruiert wurde,Gigabit-Geschwindigkeiten erreichte.Die Gfast DPU-Demonstration fand auf der BT Innovation Week 2017vom 12. bis 16. Juni in Ipswich, Großbritannien, statt und erreichte1,66 Gbps aggregierte Breitbandgeschwindigkeit. Die DPU wurde über 40Meter Kupferzuleitung mit Rückleistung betrieben und nutzte eineSpektrumfrequenz von bis zu 212 MHz.Die NetComm Wireless DPU wird in einem Schacht oder an einemTelegraphenmast installiert und bietet eine kostengünstige Lösung, umdie Breitbandgeschwindigkeit, Leistung und Kapazität zu verbessern.Sie unterstützt die aktuelle ITU Gfast-Spezifikationsänderungen undkann aggregierte Gigabit-Geschwindigkeiten liefern, wenn sie in einemUmfeld von 150 m des jeweiligen Objekts installiert wird. Die GfastDPU, die entworfen wurde, um skalierbare Bereitstellungen zuermöglichen, unterstützt auch VDSL2.Timo Brouwer, Chief Operating Officer bei NetComm Wireless, sagte:"NetComm Wireless hat mit der Entwicklung von FTTdp DPUs begonnen,als sich abzeichnete, dass für unsere Objekte eine Alternative zuGlasfaser benötigt wurde. Openreach richtet seinen Blick stets in dieZukunft und wir freuen uns, dass wir die aktuelle Generation vonGfast FTTdp-Leistungsmöglichkeiten demonstrieren konnten, die helfenwird, den Breitbandbedürfnissen der Zukunft gerecht zu werden."Peter Bell, Direktor, Network Solutions & Operations,kommentierte: "Wir möchten so viele Menschen wie möglichschnellstmöglich mit hohen Geschwindigkeiten versorgen. Wir habenPläne entworfen, um bis Ende 2020 zwölf Millionen Objekte mitultraschnellem Internet zu versorgen, und da möchten wir nichtaufhören. Wir arbeiten gemeinsam mit NetComm Wireless, um zuverstehen, wie wir diese Technologie näher an den Objektenbereitstellen können, sodass noch mehr Kunden erreicht werdenkönnen."Informationen zu NetComm WirelessNetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwicklervon drahtlosem Festnetz-Breitband, drahtlosem Maschine-zu-Maschine(M2M)/industriellem IoT sowie Glasfaser und Kabel fürVerteilungspunkt-Technologien (FTTdp/CTTdp), die eine zunehmendvernetzte Welt untermauern. Unsere Methodologie von Zuhören,Innovation und Problembehebung ("Listen. Innovate. Solve.")unterstützt die einzigartigen Anforderungen führenderTelekommunikationsdienstleister, zentraler Netzwerkanbieter,Systemintegratoren sowie Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit.Seit über 35 Jahren schafft NetComm Wireless neue Generationenerstklassiger Datenkommunikationsprodukte und ist heute ein weltweitanerkannter Innovator für Kommunikationstechnologie. NetComm Wirelesshat seinen Hauptsitz in Sydney (Australien) und verfügt über Büros inden USA, Europa/GB, Neuseeland und Japan. Besuchen Sie:www.netcommwireless.com.Informationen zu OpenreachOpenreach ist Großbritanniens digitales Netzwerkunternehmen.Unsere 30.400 Mitarbeiter vernetzen Privathaushalte,Mobiltelefonmaste, Schulen, Läden, Banken, Krankenhäuser, Büchereien,Rundfunkanstalten, Regierungen und Unternehmen - egal ob klein odergroß - mit der Welt.Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das bestmögliche Netzwerk mit demhochwertigsten Dienst aufzubauen und so sicherzustellen, dass jedeeinzelne Person in Großbritannien vernetzt werden kann.Wir arbeiten im Auftrag von über 580 Kommunikationsanbietern wieSKY, TalkTalk, Vodafone und BT und unser Glasfaser-Breitband-Netzwerkist das größte in Großbritannien, das über 26,5 Millionen Objekteumfasst. Ebenfalls sind wir die Plattform für Großbritanniensflorierende Digitalwirtschaft, die die größte der G20 ist.Wir arbeiten hart, um Menschen die Geschwindigkeiten zu bieten,die sie in ihrem Alltag für ihre Zufriedenheit benötigen. Im Laufeder letzten zehn Jahre haben wir über 11 Milliarden GBP in unserNetzwerk investiert und verwalten nun über 158 Millionen KilometerKabel, die sich von Schottland bis Cornwall und von Wales zurOstküste erstrecken. Und wir bauen dieses Netzwerk weiter aus,wodurch wir jede Woche Tausende von Privathaushalten und Unternehmenmit superschnellen Breitband-Geschwindigkeiten versorgen.Openreach ist ein hundertprozentiger und unabhängigerUnternehmensbereich der BT Group sowie ein hochgradig reguliertesUnternehmen, wobei über 90 Prozent unseres Umsatzes durchDienstleistungen erwirtschaftet werden, die von Ofcom reguliert sind.Unsere Produkte sind jedem Unternehmen zum exakt gleichen Preissowie den gleichen Bedingungen zugänglich.Im Jahr zum 31. 