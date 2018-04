NetComm Wireless stellt weltweit führende Technologie für FTTC-Projekt (Fibre-to-the-Curb) von nbn bereit

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm Wireless Limited (ASX: NTC)stellt die Netzwerkgeräte bereit, die dazu benötigt werden, umHaushalte und Unternehmen mit dernbn(TM)-Fibre-to-the-Curb-Technologie (nbn(TM) FTTC) zu verbinden,die heute von NBN Co Limited (nbn) offiziell vorgestellt wird.nbn(TM)-FTTC versorgt eine Million Haushalte in Australien mitHochgeschwindigkeitsverbindungen durch Nutzen der weltweit ersten vonNetComm Wireless entwickelten über Rückleistung betriebenen DPU- undNCD-Einheiten.Diese innovative Lösung wurde von den hoch erfahrenenaustralischen Technikern aus den Kompetenzzentren von NetCommWireless in Sydney und Melbourne entwickelt. Das durchgehendeProduktdesign sowie die nahtlosen Entwicklungs- und Prüfprozesse desUnternehmens werden hausintern umgesetzt, um höchsteQualitätsstandards und schnellen Einsatz zu gewährleisten.Ken Sheridan, CEO und Managing Director bei NetComm Wireless,sagte:"Wir fühlen uns geehrt, bei diesem wichtigen ersten Projekt alsnbn-Lieferant zu fungieren. Dies ist ein Produkt australischerInnovation und Tatkraft. Die damit verbundenen Vorteile für Haushalteund Unternehmen in Australien werden tiefgreifend sein. Da wir dieanspruchsvollen technischen und qualitativen Standards von nbnerfüllt haben, wird unserer Lösung massives Interesse von führendenTelekommunikationsunternehmen weltweit entgegengebracht, was wiederumunsere Exportaktivitäten stärkt."Brad Whitcomb, Chief Customer Officer der NBN-Unternehmen für denWohngebäude-Bereich, sagte:"Die heutige Ankündigung zeigt, dass NBN für neue und innovativeTechnologien steht, die Australien mit einem schnellenBreitbandzugang versorgen.In den letzten Monaten haben wir eng mit Dienstleisternzusammengearbeitet, um unsere Systeme und Prozesse sowie die Leistungder nbn(TM)-FTTC-Zugangstechnologie und die Kundenerfahrung in Bezugauf die neue Selbstmontage zu testen.Mit der Einführung einer neuen Technologie werden naturgemäß auchneue Erkenntnisse gewonnen, während die Komplexität der Konstruktionund die potenziellen Probleme, die auftreten können, wenn sich Kundenmit dem Netzwerk verbinden, in Angriff genommen werden."NetComm Wireless ist ein australisches Unternehmen, das immer mehrGebäude mit einem immer schnelleren Breitband versorgt. Die engeZusammenarbeit mit nbn und das daraus resultierende Verständnis derim australischen Gebiet bestehenden Herausforderungen undMöglichkeiten führten zur Entwicklung der weltweit ersten überRückleistung betriebenen DPU- und NCD-Einheiten für glasfaserähnlicheBreitbandgeschwindigkeiten über eine Kupferleitung.Die DPU von NetComm Wireless ermöglicht nbn das Umgehenkostspieliger und störender Bauarbeiten auf Grundstücken zurUmsetzung von FTTP für ein schnelleres Breitband für mehr Haushalte.Die DPU ist am Außenrand der Telekom-Grube installiert. Von dort auskönnen bis zu vier Grundstücke an die Faser über Kupferkabelangeschlossen werden.Die DPU wird in Verbindung mit dem NCD-Gerät von NetComm Wirelessals echte FTTP-Alternative genutzt. Das NCD-Gerät wird vom Kundenselbst installiert und verbindet ein Gfast- und VDSL-Modem sowie eineinnerhalb des Gebäudes über Rückleistung betriebene DPU, die Kosteneinspart, da keine Energieleitungen zu den individuellen Einheitenerforderlich sind.Die VDSL- und Gfast-DPUs von NetComm Wireless liefern einezuverlässige Breitbandleistung durch verwaltete Verbindungssystemeund Einbindung von Netzwerkdiagnose, Leistungsüberwachung undFernverwaltungsfunktionen.Die Gfast-DPU von NetComm Wireless, die dazu entwickelt wurde, umGigabit-Geschwindigkeiten zu erreichen, nutzt ein 212-MHz-Profil, umGeschwindigkeit, Leistung und Kapazität bei Bedarf zu maximieren.Informationen zu NetComm Wireless LimitedNetComm Wireless Limited (ASX: NTC) ist ein führender Entwicklervon drahtlosem Festnetz-Breitband, drahtlosen M2M- und IoT-Lösungensowie Glasfaser und Kabel für Verteilungspunkt-Technologien(FTTdp/CTTdp), die eine zunehmend vernetzte Welt untermauern. UnsereMethodologie von Zuhören, Innovation und Problembehebung ("Listen.Innovate. Solve.") unterstützt die einzigartigen Anforderungenführender Telekommunikationsdienstleister, zentralerNetzwerkanbieter, Systemintegratoren sowie Regierungs- undUnternehmenskunden weltweit. In den vergangenen 36 Jahren hat NetCommWireless neue Generationen von Datenübertragungsprodukten entwickelt,und das Unternehmen gilt mittlerweile als weltweit anerkannterInnovator für Kommunikationstechnologie. NetComm Wireless hat seinenHauptsitz in Sydney (Australien) und verfügt über Niederlassungen inden USA, in Europa und Großbritannien sowie in Neuseeland. Besuchen Sie: www.netcommwireless.com.