NetCents Technology wird in der Dokumentationsserie Blockchain Superstars vorgestellt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE:NC) (Frankfurt: 26N) freut sich, bekanntzugeben, für die neueDokumentationsreihe "Blockchain Superstars" ausgewählt worden zusein, die im Herbst landesweit in allen 220 wichtigen DesignatedMarket Areas (DMAs) in den Vereinigten Staaten sowie international in50 weiteren Ländern ausgestrahlt wird.NextLevel TV Studios (NLTV), Produzent preisgekrönter Wirtschafts-und Unterhaltungs-Fernsehprogramme, produziert die weltweit ersteBlockchain-TV-Serie: Blockchain Superstars. NLTV wird in dieserwichtigen Fernsehsondersendung die führenden Köpfe derBlockchain-Branche und hochkarätige Hollywood-Superstarszusammenbringen."Wir wollten gerne eine ausführliche Story darüber bringen, wieGeld am besten zu kaufen, verkaufen oder zu versenden ist bzw. wiesich Transaktionen online, im Geschäft oder mittels Mobilgerät überBlockchain durchführen lassen. NetCents ist das perfekte Beispiel",so Jordan Barber, Technology Producer bei NLTV. "Aufgrund seinesFokus auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zurdigitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie,um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zukönnen, hätten wir kein besseres Unternehmen als NetCents vorstellenkönnen. Zusätzlich bietet uns das Unternehmen unterschiedlicheAnsatzpunkte für eine wirklich berichtenswerte und fesselnde Story."Die siebenteilige Serie wird die Blockchain-Branche gründlichbeleuchten und der Öffentlichkeit diesbezüglich Klarheit verschaffen.Die Serie konzentriert sich darauf, was Blockchain eigentlich ist,wie es funktioniert und welche Unternehmen bzw. Technologien dienächsten Blockchain Superstars sein werden. Blockchain Superstarswird Experten befragen, hochrangige Regierungsbeamte interviewen, mitBrancheninsidern sprechen und 20 verschiedene Blockchain- undKryptowährungsunternehmen bzw. entsprechende Technologien vorstellen,die in den kommenden Monaten und Jahren den stärksten Einfluss habenwerden. Die Serie im Redaktions-/Business-Format dient derInformation und Aufklärung von Zuschauern.NetCents wird das einzige Unternehmen für Zahlungsabwicklungen inKryptowährung sein, das in der Dokumentationsreihe vorgestellt wirdund findet gleich zweimal Erwähnung. Zunächst werden das Unternehmenselbst sowie seine Technologie Fokus eines fünfminütigenSpezialprofils sein. In einer weiteren Folge über Frauen in derBlockchain-Branche wird dann Jenn Lowther, CMO des Unternehmens, imVordergrund stehen.Informationen zu NLTVNextLevel TV Studios (NLTV), mit Studios in Los Angeles, New Yorkund Miami, produziert hochkarätige Fernsehsendungen auf der ganzenWelt.NLTV ist das Zuhause weltweit führender internationaler TV-Marken,die einige der weltweit fesselndsten Fernsehprogramme,Dokumentationen, Musikvideos, Werbespots und Unterhaltungsprogrammein über 150 Ländern und Regionen rund um den Globus geschaffen haben.NLTV gilt als führender internationaler Content-Leader dernächsten Generation, dessen Fernsehprogramme, digitalen Inhalte understklassige Video- bzw. Filmproduktionen Verbraucher auf der ganzenWelt unterhalten. Aufgrund seiner Inhaltsverbreitung durch führendedigitale bzw. Online-Medienunternehmen entwickelt sich NextLevel TVStudios zunehmend zu einer vertikal integrierten Inhaltsplattform,die sich durch steigende Vielfalt, Reichweite und Größenordnungauszeichnet.Die NLTV Group, mit Hauptfokus auf TV-Produktionen und demdigitalen Mediengeschäft, hat beinahe 100 Shows an über 30verschiedene US-amerikanische Netzwerke geliefert und ist Marktführerfür die Bereitstellung hochwertiger Inhalte an Kabel-, Rundfunk- undStreaming-Plattformen. Das Produktionsteam von NextLevel TV Studiosbesteht aus mehreren Mitarbeitern und unabhängigen Fachkräften ausaller Welt, die für zahlreiche renommierte Branchenpreise nominiertwurden bzw. diese erhalten haben, insbesondere für Kultserien undrevolutionäre, neue Breakout-Serien.http://nltvstudios.com/http://nltvstudios.com/new-blockchain-series/Informationen zu NetCentsNetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächstenGeneration, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für dieAbwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus desUnternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittelsBargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativenBlockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreieZahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinenFinanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, umOnline-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zugestalten.NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH")integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmenregistriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäreunserer Kunden. NetCents kann für Zahlungstransaktionen in 194Ländern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden dieMöglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen, frei nach demMotto: "Pay. Your Way".(TM)Im Namen des VorstandsNetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore,CEO, Gründer und DirektorNetCents Technology Inc.Suite 1000 - 1021 West Hastings StreetVancouver BCV6B 0C3Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Alle Aussagen in dieserPressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten,die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen fürdie Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischenFakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffenwie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt","schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrückendargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dassEreignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder"sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die insolchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen aufrealistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantiefür zukünftige Leistung, und die tatsächlichen Ergebnisse könnenwesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagenabweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichtetenAussagen abweichen, beinhalten Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise unddie fortlaufende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowieallgemeine Wirtschafts-, Markt- bzw. Geschäftsbedingungen. Investorenwerden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keineGarantien für zukünftige Leistung darstellen und tatsächlicheErgebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den Prognosen in denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. ZukunftsgerichteteAussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten derGeschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem dieseAussagen gemacht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des
Unternehmens unter http://www.net-cents.com