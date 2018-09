NetCents Technology schließt Vorvertrag mit Shyft Network ab

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE:NC) (Frankfurt: 26N) freut sich, bekannt zu geben, dass dasUnternehmen einen Letter of Understanding (LOU) mit Shyft NetworkInc. (Shyft) unterzeichnet hat.Shyft standardisiert den KYC-Verifizierungsprozess (Know YourCustomer, KYC) und gewährleistet gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutzder personenbezogenen Daten für Unternehmen, Verbraucher undRegierungen auf der ganzen Welt. Shyft operiert als verteiltesNetzwerk und räumt damit die mit traditionellen Compliance-Systemenverbundenen zentralen, für Sicherheitsverletzungen anfälligenSchwachstellen aus."Shyft setzt den neuen Standard für KYC- und AML-Compliance",erklärt Clayton Moore, CEO von NetCents Technology. "Wir freuen unsdarauf, neue Wege zu erkunden, wie wir die Blockchain-Technologienbeider Unternehmen nutzen können, um mehr Wert für die Anwender,Partner und Händler von NetCents zu schaffen. Shyft verfügt übermarktführende Technologie und ein Team von globalen Branchenführern.Wir sind sehr glücklich über das Potenzial dieser Zusammenarbeit undfreuen uns auf die Fortsetzung und Weiterentwicklung dieserBeziehung".Im Rahmen des LOU werden die Unternehmen auf die Integration desNetCents-Ökosystems für die Zahlungsabwicklung von Kryptowährungenmit Shyfts blockchainbasierter KYC/AML-Plattform hinarbeiten. DieKooperation wird ebenfalls dazu dienen, wichtige Chancenfelder zuidentifizieren und neue wertschöpfende Funktionen undMehrwert-Dienste zu entwickeln."Da Blockchain-Netzwerke und die Anzahl der Transaktionspartner inden nächsten Jahren weiter zunehmen werden, muss sich dieGeschäftswelt den Herausforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit,Transparenz und Kosten im Zusammenhang mit grenzüberschreitendenZahlungen stellen. Wir unterstützen NetCents gerne bei derImplementierung einer sicheren Technologie zur Verwaltung derBenutzerdatensätze für KYC und AML, über länderspezifischeZuständigkeiten hinweg, und ohne die Identität des Einzelnen zukompromittieren", sagt Bruce Silcoff, CEO von Shyft International.Shyft entwickelt ein neues sicheres Framework zur Bewältigung derRegulierungs- und Compliance-Anforderungen rund um KYC, ALM undBenutzeridentität. Unternehmen im Shyft-Ökosystem können ihre Kostendrastisch senken, ihre Effizienz steigern, und gleichzeitigDatensicherheit und Datenschutz der Verbraucher verbessern. DiesePartnerschaft wird die gut entwickelten Ökosysteme von sowohl Shyftals auch NetCents ausbauen und zur Entwicklung eines einheitlichenRahmens beitragen, der die Standardisierung der fürFinanzdienstleistungen festgeschriebenen regulatorischen Vorgaben,Compliance-Vorschriften und Sorgfaltspflichten zurLegitimationsprüfung von Neukunden (Know Your Customer, KYC) undUnterbindung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) ermöglicht.Das Unternehmen möchte auch folgende Klarstellung vornehmen: Am10. September 2018 hatte das Unternehmen eine Pressemitteilung miteinem Zitat veröffentlicht, das sich auf Kryptowährungstransaktionenbezieht, mit dem Wortlaut sollte jedoch auf dasKryptowährungs-Abwicklungsvolumen Bezug genommen werden.Informationen zu Shyft NetworkShyft entwickelt das weltweit erste sichereMulti-Stakeholder-Ökosystem für digitale Identität aufBlockchain-Basis, das KYC- und AML-attestierte Datentransfersermöglicht. Shyfts Technologie wird mit ihrer Kombination ausDatenschutz und Attestierungseffizienz die Datenerfassung radikalrationalisieren und vereinfachen, Kosten senken und die mittraditionellen Compliance-Systemen verbundenenCybersicherheitsrisiken minimieren. Zusätzlich arbeitet Shyft daran,die Weltwirtschaft für alle zugänglich zu machen, indem glaubwürdigeReputationen für jene 3,5 Milliarden Verbraucher geschaffen werden,die nach derzeitigen Maßstäben nicht über eine "Identität" verfügen.Weitere Informationen zu Shyft finden Sie unterhttp://www.shyft.network.Informationen zu NetCentsNetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation fürZahlungsabwicklung, die Verbrauchern und Händlern Online-Dienste fürdie Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen hatsich auf die Migration von Bargeld zu digitaler Währung spezialisiertund setzt dabei innovative Blockchain-Technologie ein, umZahlungslösungen zu liefern, die einfach, sicher und unproblematischsind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern,Mobilnetzbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis vonOnline-Transaktionen reibungsloser zu gestalten.NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH")integriert und als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRACregistriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unserer Kundengewährleistet. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländernweltweit verwendet werden und gibt Ihnen den Freiraum, mit derMethode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.(TM)Im Namen des VorstandsNetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore, CEO, Gründer und DirektorNetCents Technology Inc.Suite 1000 - 1021 West Hastings StreetVancouver BCV6B 0C3Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Alle Aussagen in dieserPressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten,die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen fürdie Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischenFakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffenwie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt","schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrückendargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dassEreignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften","könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist,dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegtenErwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagenkeine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichenErgebnisse können wesentlich von den Prognosen in denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denPrognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhaltenRegulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeitvon Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt-bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich daraufhingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftigeLeistung darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungenwesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagenabweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Ansichten,Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsführung des Unternehmens zudem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Sofern nichtdurch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt dasUnternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagenzu aktualisieren, falls sich die Ansichten, Einschätzungen oderMeinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.Für weitere Informationen besuchen Sie die Firmen-Website unterhttp://www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Gord Jessop,President: gord.jessop@net-cents.com, 604-895-7423.Original-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell