NetCents Technology schließt ISO-Reseller-Vereinbarung mit SecureGlobalPay ab

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE:NC) (Frankfurt: 26N) freut sich, die Schließung eines sich über fünfJahre erstreckenden ISO-Reseller-Abkommens mit SecureGlobalPay("SGP") bekanntzugeben.Mit diesem Abkommen möchte SGP das NetCentsKryptowährungs-Merchant Gateway fördern und mit einem Fokus auf dieBranchen B2B, Einzelhandel, Nahrungsmittel und Getränke, mobileServicespezialisten, Versorgung und Kommunikation, Automobilindustriesowie Gesundheitswesen an sein Händlernetzwerk verkaufen. SGP hat mitMerchant-Promotions sowie einem Bildungsprogramm begonnen, so dasssich bereits mehrere Händler angeschlossen haben bzw. imOnboarding-Prozess befinden."Wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Händlerdie innovativsten und kostengünstigsten Zahlungsmöglichkeiten zubieten. Die Hinzufügung von Kryptowährungen war demnach einnatürlicher Prozess für uns", erklärte SecureGlobalPays VP desBereiches Business Development. "Unser Expertenteam setzt sich mitvollem Engagement dafür ein, Unternehmen bei der Bewilligung vonHändlerkonten mit unkomplizierter Freigabe, schnellem Boarding sowiewettbewerbsfähigen Tarifen zu unterstützen. Wir schreiben derAufrechterhaltung eines soliden Arbeitsverhältnisses mit derGesamtheit unserer Händler eine große Bedeutung zu und bieten ihnenweiterhin die marktweit besten und innovativsten Zahlungslösungen."SGP gilt als umfassender Dienstleistungsanbieter für Händler, derauf die Bereitstellung maßgeschneiderter Zahlungs-Gatewaylösungenspezialisiert ist, indem er Händlern landesweite Kredit- undDebitkartentransaktionen, Clearing und Abwicklung, Geschenk-, Treue-,und Geldkartenprogramme, Terminalmanagementlösungen, elektronischeScheckverarbeitung und nun auch Zahlungen mit Kryptowährungen bietet.Informationen zu SecureGlobalPaySecureGlobalPay ist ein langjährig etablierter MerchantServices-Komplettanbieter für Restaurantbetriebe, Einzelhandel,Handelsketten, Gastgewerbe- und Beherbungseinrichtungen,Direktvermarkter sowie Internet-, Versandhandel- oderTelefonbestellungsunternehmen.Im Mittelpunkt steht bei SecureGlobalPay die Überzeugung, dassjedem Unternehmen eine Chance auf Erfolg zusteht. SecureGlobalPaysSupport-Center für Händler verfügt über zertifizierte Fachkräfte, diemit Stolz konkurrenzlosen Merchant Service und Unterstützung bieten.Dazu zählen: engagierte Kundenberater, Rückvergütungsmanagement und-abwicklung, fortgeschrittener Betrugsschutz, Point-of-Sale-Serviceund Support. Zusätzlich überwacht SecureGlobalPay Fluktuationsratenin der Branche und passt sie an, um maximale Kosteneinsparungen zuerzielen. SecureGlobalPay bietet auch weiterhin Unterstützung fürsämtliche Wachstumsphasen risikoreicher Geschäftskonten.https://secureglobalpay.netInformationen zu NetCentsNetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation fürZahlungsverarbeitung, die Verbrauchern und Händlern Online-Servicesfür die Verwaltung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmenkonzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld zu digitalerWährung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologieeinsetzt, um auf diese Weise Zahlungslösungen liefern zu können, dieeinfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderemmit Finanzpartnern, Mobilbetreibern und Börsen zusammen, umOnline-Transaktionen für Nutzer so reibungslos wie möglich zugestalten.NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH")integriert und als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRACregistriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unsererVerbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194Ländern weltweit verwendet werden und bietet Ihnen den Freiraum, mitder Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay. Your Way.(TM)Im Namen des Vorstands von NetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore, CEO, Gründer und DirektorNetCents Technology Inc.Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),Vancouver, BC, V7X 1M4Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gewertet werden könnten. Alle Aussagenin dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischenFakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, deren Auftretendas Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Unterzukunftsgerichteten Aussagen versteht man Aussagen, die keinehistorischen Fakten enthalten und in der Regel, jedoch nichtausschließlich, durch Wörter wie "erwarten", "planen","voraussichtlich", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen","prognostizieren", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnetsind, oder dadurch, dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten"werden", "würden", "könnten", "mögen" oder "sollten". Obwohl dasUnternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichtetenAussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren,sind derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unddie tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen inden zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse materiell von diesenzukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhaltenRegulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeitvon Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftsbedingungen. Investoren sollten sich bewusst sein, dasssolche Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellenund tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen maßgeblich von denPrognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungenund Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt,zu dem diese Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendeWertpapiergesetze vorgesehen, ist das Unternehmen nicht dazuverpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,sollten die Annahmen, Einschätzungen, Meinungen etc. derGeschäftsführung einem Wandel unterliegen.Bitte besuchen Sie die Unternehmenswebsite unterhttp://www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Gord Jessop,Präsident: gord.jessop@net-cents.com, +1-604-895-7423.Original-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell