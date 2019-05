NetCents Technology nimmt inCruises International unter Vertrag und erschließt die Reisebranche weiter

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - NetCents TechnologyInc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N)(OTCQB: NTTCF) meldet mit Freude, mit inCruises International("inCruises"), ein Reiseclub, dem nur per Einladung beigetretenwerden kann, eine Händlervereinbarung unterzeichnet zu haben.Seit 2015 ist inCruises zum führenden Kreuzfahrtclub mitMitgliedern und Partnern in über 178 Ländern geworden. Im Rahmendieser Integration wird NetCents die grundlegende Technologieliefern, die den 135.000 Mitgliedern von inCruises ermöglicht,mittels Kryptowährung ihre monatlichen Mitgliedschaftsgebühren zubegleichen sowie Kreuzfahrten zu buchen bzw. zu bezahlen."Aufgrund einer stark wachsenden Mitgliedschaft rund um den Globussind wir stets auf der Suche nach neuen und kosteneffizienten Wegen,die unseren Mitgliedern die Bezahlung ihrer monatlichenMitgliedschaftsgebühr sowie Buchungen von Kreuzfahrten erleichtern",so Michael Hutchison, Gründer und CEO von inCruises. "Durch dieIntegration des NetCents Cryptocurrency Merchant Gateway sind wirdazu nun in der Lage und machen unsere Plattform neuen Mitgliedernzugänglich, die über Kryptowährung verfügen."Die Mitglieder der Geschäftsleitung von inCruise haben gemeinsammehr als 100 Jahre Erfahrung mit der Reise-, Finanz- undFührungsentwicklung. Die Mitglieder von inCruise haben in denvergangenen drei Jahren Reisen mit weltweit bekanntenKreuzfahrtunternehmen unternommen, darunter Norwegian, Costa,Princess, Carnival, Disney und MSC Cruises.Informationen zu inCruisesinCruises ist ein exklusiver Reiseclub, dem nur per Einladungbeigetreten werden kann. inCruises wurde gegründet, um Millionen vonMenschen in aller Welt Kreuzfahrten zugänglicher zu machen bzw. dieseerschwinglicher und sogar profitabler zu gestalten. inCruisesrevolutioniert die Art und Weise, wie Familien ihre Urlaubsreisenplanen, für diese sparen und sie bezahlen.Seit 2015 hat sich inCruises International zum führendenKreuzfahrtclub mit Mitgliedern und Partnern in über 178 Ländernentwickelt. inCruises macht einen Unterschied im Leben seinerMitglieder und möchte seinem wachsenden Team von Partnern aufethische Weise die Möglichkeit einer Geschäftsbeteiligung bieten.https://www.incruises.com/Informationen zu NetCentsNetCents Technology Inc, der Transaktionsknotenpunkt für sämtlicheKryptowährungszahlungen, bietet zukunftsorientierten Unternehmen dienötige Technologie, um Kryptowährungsprozesse nahtlos in ihrZahlungsmodell zu integrieren, ohne sich dem Risiko oder derVolatilität des Kryptomarktes auszusetzen. NetCents Technology ist bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Alle Aussagen in dieserPressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten,die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen fürdie Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischenFakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffenwie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt","schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrückendargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dassEreignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften","könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist,dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegtenErwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagenkeine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichenErgebnisse können wesentlich von den Prognosen in denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denPrognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhaltenRegulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeitvon Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt-bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich daraufhingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftigeLeistung darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungenwesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagenabweichen können. 604 676-5249
Original-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell