NetCents Technology: Die nächste Luftnummer [...]

Lieber Leser,

die Aktie der NetCents Technology Inc. stieg alleine am heutigen Freitag um +21%. Kein Wunder, hat das Unternehmen doch zuletzt ein wahres Feuerwerk an neuen Nachrichten gebracht. Erfahren Sie hier, warum diese angebliche Blockchain Aktie trotzdem, oder gerade deshalb, nur eine weitere Luftnummer ist!

Unternehmen wirbt bis zu 5 Mio. CAD ein

So meldete NetCents am Montag, dem 30. Oktober, dass man einen Vertrag hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Eigenkapitalfazilität von bis zu 5 Mio. CAD (ca. 3,37 Mio. Euro) mit der Alumina Partners (Ontario) Ltd. – einer Tochtergesellschaft von Alumina Partners LLC – einer privaten Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York, unterzeichnet habe. Der Vertrag ermöglicht dabei die flexible Durchführung von Eigenkapital-Privatplatzierungen nach Ermessen des Unternehmens über einen Zeitraum von 60 Monaten (= 5 Jahren!).

In einer ersten Transaktion hat das Unternehmen dabei schon 500.000 CAD eingeworben und möchte diese zur Geschäftserweiterung und für Marketingmaßnahmen nutzen. Dabei wurde, und wird auch in Zukunft, eine Stammaktie sowie ein Optionsschein zum Bezug einer Stammaktie ausgegeben, wobei ein Abschlag zwischen 15-25% auf den aktuellen Aktienkurs gewährt wird. Der Ausübungspreis des Optionsscheines liegt hingegen 25% über dem aktuellen Aktienkurs. Im Zuge der Transaktion wurden 1.116.071 Aktien und Optionsscheine ausgegeben. Der Preis je Stammaktie lag somit bei 0,448 CAD und der Ausübungspreis für den Optionsschein bei 0,70 CAD.

Start einer Kryptowährungsbörse für eigenen Coin

Am Dienstag, dem 31. Oktober, legte NetCents dann nach. So kündigte die Company den Start einer Kryptowährungsbörse (NC-Börse) zum Handel des – natürlich erst noch zu entwickelnden eigenen Coins (NC-Coin) – an. Die NC-Börse soll dabei ein autonomer, von NetCents unabhängiger Rechtsträger sein, aber ihre Aktivitäten innerhalb der NetCents-Organisation abwickeln. Dabei möchte man, oh Wunder, auf die Blockchain-Technologie zurückgreifen.

Obwohl sich das zunächst gut liest, steckt jedoch nicht viel Substanz dahinter. Die New Yorker Beteiligungsgesellschaft möchte NetCents also innerhalb von fünf Jahren bis zu 5 Mio. CAD, also ca. 3,37 Mio. Euro, zur Verfügung stellen. Besonders viel Geld ist das nicht, wenn man bedenkt, dass US-Bitcoin-Startups wie Coinbase weit über 100 Mio. US-Dollar von Venture Capital-Gebern einsammeln konnten. Hinzu kommt dann noch die gewaltige Verwässerung der Altaktionäre im Rahmen dieses Deals sowie dubiose Pläne zum Start einer eigenen Kryptowährungsbörse, die jedoch nur zum Handel des eigenen – bis dato noch nicht mal existenten – Coins dienen soll. Lesen Sie das alles mal in Ruhe durch, denken Sie mal kurz darüber nach, und Sie werden schnell merken, dass dies in erster Linie Marketinggeschwätz ist. Meiden Sie daher auch diese Luftnummer!

Ein Beitrag von Sascha Huber.