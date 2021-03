NetCents Technology erweitert Bereich von nicht ersetzbaren Token und startet NFT-Sparte

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 15. März 2021 – NetCents Technology Inc. (CSE: NC, Frankfurt: 26N, OTCQB: NTTCF) („NetCents“ oder das „Unternehmen“), ein Kryptowährungszahlungs-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es bei seinem Eintritt in den Bereich von nicht ersetzbaren Token (Non-Fungible Tokens, „NFTs“) Fortschritte verzeichnet. NetCents erwähnte seinen Vorstoß in die NFT-Sparte erstmals in seiner Pressemitteilung vom 4. Dezember 2020. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung