NetCents Technology berichtet ein Transaktionsvolumen von mehr als 19.000.000 Dollar für März

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, B.C., 8. April 2021 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein in Kryptowährungszahlungen tätiges Unternehmen, freut sich, weitere Rekordergebnisse zu Kryptowährungstransaktionen in seinem Ökosystem bekanntzugeben.

Das Unternehmen führte im März Transaktionen im Wert von mehr als 19.000.000 Dollar aus, ein Wachstum von 172 % gegenüber dem im Februar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung