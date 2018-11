NetCents Technology baut globale Reichweite für Händlerakquise aus

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE:NC) (Frankfurt: 26N) gibt mit Freude bekannt, seineHändler-Reichweite auf über 60 Länder auszudehnen und die Auszahlungvon Händlern in mehr als 30 Papierwährungen zu unterstützen.Dadurch wird das Unternehmen in der Lage sein, Händlern in allenunterstützten Ländern Kryptowährungs-Zahlungslösungen in ihrerlokalen Papierwährung bereitzustellen. Im Rahmen dieser Ausweitungfür Zahlungsmöglichkeiten von Händlern wird NetCents ebenfalls dieHändler regelmäßiger auszahlen. Die Auszahlung wird am nächsten Taganstelle aller zwei Wochen erfolgen. Zu den Ländern bzw. Regionen,die diese Zahlungsmöglichkeit unterstützen, zählen Nordamerika,England, die Karibik, Südamerika, Australien, China, die EuropäischeUnion, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Südafrika,Thailand, die Philippinen, die Türkei und Vietnam.Händler können somit Gelder ohne Zwischenhändler direkt auf ihrKonto einzahlen, wodurch ihnen eine zeit- und kosteneffektive Lösunggeboten wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen seine Reichweitefür die NC-Börse und Benutzer-Wallets ausbauen. Benutzern in dieserRegion wird es möglich sein, Gelder direkt von ihrem Bankkonto an ihrNetCents-Konto bzw. von ihrem NetCents-Konto direkt auf ihr Bankkontozu überweisen.Clayton Moore, CEO von NetCents, sagte: "Durch unsere neuePartnerschaften und Händler-Marketingkampagne erhalten wir Anfragenvon außerhalb Nordamerikas. Das heißt, die Nachfrage nach Support indiesen Ländern ist für die strategische Expansion des Unternehmensentscheidend. Das Technologieteam hat doppelte Arbeit geleistet, umdie Abwicklungsmöglichkeiten und die Reichweite für dieZahlungsbegleichung zu verbessern."Informationen zu NetCentsNetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächstenGeneration, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für dieAbwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus desUnternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittelsBargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativenBlockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreieZahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinenFinanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, umOnline-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zugestalten.Im Namen des VorstandsNetCents Technology Inc."Clayton Moore"Clayton Moore,CEO, Gründer und DirektorNetCents Technology Inc.Suite 1000 - 1021 West Hastings Street,Vancouver, BC, V6B 0C3Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als"zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Alle Aussagen in dieserPressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten,die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen fürdie Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischenFakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffenwie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt","schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrückendargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dassEreignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften","könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist,dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegtenErwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagenkeine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichenErgebnisse können wesentlich von den Prognosen in denzukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führenkönnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denPrognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhaltenRegulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeitvon Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt-bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich daraufhingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftigeLeistung darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungenwesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagenabweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen aufÜberzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung desUnternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden.Außer in den durch Wertpapiergesetze geregelten Fällen ist dasUnternehmen nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichtetenAussagen zu aktualisieren, sollten sich die Überzeugungen,Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung oder andere Faktorenändern.Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unterhttp://www.net-cents.comPressekontakt:Gord JessopPresidentgord.jessop@net-cents.comOriginal-Content von: NetCents Technology Inc, übermittelt durch news aktuell