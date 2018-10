NetCents Technology Registered: Luft in der Schwächephase

Langfristige Investoren mussten bei der NetCents Technology Registered in den vergangenen Wochen und Monaten deutliche Verluste einstecken. Erst die vergangene Handelswoche verschaffte den Bemühungen wieder etwas Luft. Dafür sorgte ein klarer Aufwind an der Börse, der für ein Plus von 9,8 Prozent sorgte. Dieses trieb den Kurs von 0,74 auf knapp 0,83 Euro.

NetCents Technology Registered: Aufwind reicht kaum aus

Ein Beitrag von Robert Sasse.