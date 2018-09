NetCents Technology Registered: Euphorie am Donnerstag

Große Gewinne hielt der Donnerstag für die Aktionäre von NetCents Technology Registered bereit. Ihre Papiere erzielten ein Plus von mehr als 10 Prozent und notierten am Abend bei 0,89 Euro. Damit wurden Anleger belohnt, die selbst nach den zuletzt drastischen Schwankungen die Aktie weiter im Depot behielten. Diese war an den Vortagen bereits unter die Marke von 0,70 Euro gefallen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.