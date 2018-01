NetCents Technology: Die Korrektur zieht sich in die Länge!

Liebe Leser,

die unmittelbare Euphorie scheint erst einmal verflogen zu sein. Zwar gab es zum Ende des alten Jahres noch eine ganze Reihe positiver Nachrichten aus dem Bereich der Kryptowährungen, doch keine dieser Meldungen vermochte es, den Übergang von Bitcoin und Co. in eine handfeste Korrektur zu stoppen.

Wenn man bedenkt, dass nun sogar eine Wall-Street-Institution wie Goldman Sachs einen Trading Desk für die Kryptowährungen einrichten will und der Markt dennoch nicht einmal gelangweilt mit den Schultern zuckt, dann hat sich entweder alle Welt voreilig und vollkommen in den Weihnachtsurlaub verabschiedet oder es ist wirklich jene größere Korrektur angebrochen, auf die am Markt schon seit langem gewartet wird.

Für die Aktionäre der NetCents Technology bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, als dass die laufende Korrektur weitergeht. Seit nunmehr fast sechs Wochen befindet sich die Aktie in einer langgezogenen Korrektur. Ausgehend vom im November erreichten Hoch hat die Aktie nun bereits gut ein Drittel ihres damaligen Wertes eingebüßt.

Die Anleger scheinen nicht mehr so überzeugt zu sein

Noch vor gut zwei Monaten hätten im Bereich der Kryptowährungen derartig hohe Abschläge sofort die Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen. Sie hätten mit ihren Käufen dem Abwärtsspuk schnell ein Ende bereitet. Doch derzeit scheint es den Anlegern an der Überzeugung zu mangeln, dass die augenblicklich erreichten Kurse bereits Kaufkurse seien. Entsprechend schwach war die Performance der Aktie an den letzten Handelstagen des alten Jahres und entsprechend schwach dürfte auch der Start in das neue Jahr ausfallen.

Die NetCents-Aktionäre müssen sich noch etwas in Geduld üben, bevor die Kurse wieder anziehen und die an der Seitenlinie stehenden Kaufinteressenten scheinen es derzeit nicht sonderlich eilig zu haben. Dass sich kurzfristig an dieser Einstellung viel ändern wird, ist nicht zu erwarten. Ein entsprechend schwacher Start in das Börsenjahr 2018 dürfte die unmittelbare Konsequenz sein.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.