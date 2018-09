NetCents Technology Aktie: Das war zu erwarten!

Mit einem schwindelerregenden Tempo vollführte NetCents in der laufenden Woche eine Erholung an der Börse. Am Montag ging es noch mit 0,80 Euro in den Handel, von dort konnte sich die Aktie des Unternehmens auf bis zu 1,18 Euro verbessern. Dass dieses Niveau nur von kurzer Dauer sein würde, ist keine große Überraschung.

Zwar gab es zuletzt positive Nachrichten, die alleine rechtfertigten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.